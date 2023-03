Prefeitura garante passagens aéreas a atletas classificados para o Brasileiro de Jiu-Jítsu

Os 45 atletas qualificados para representar Manaus no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu estiveram presentes na minivila olímpica do Coroado ontem (8), para iniciar os procedimentos e receber as passagens aéreas que serão cedidas pela Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Manaus Olímpica”, da Fundação Manaus Esporte (FME).

A conquista das vagas foi concretizada no último sábado (5), em seletiva realizada no ginásio Ninimberg Guerra, que contou com mais de 400 atletas inscritos, de 10 anos de idade até o master. A competição nacional acontecerá em Barueri, São Paulo, de 29/4 a 7/5 deste ano.

Na ocasião, os 45 contemplados assinaram fichas técnicas para informar os dados necessários. O próximo passo é formalizar a inscrição junto à Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) e entregar toda a documentação para, por fim, as passagens aéreas serem entregues no dia 24/3.

“A primeira seletiva foi um sucesso e conseguimos fechar os nossos representantes no Brasileiro de jiu-jítsu. Com a determinação do prefeito David Almeida, seguimos investindo no esporte de alto rendimento, bem como na formação de novos atletas. Esperamos que o Manaus Olímpica possa colher frutos em breve com esses talentos”, relatou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira.

Confira os atletas classificados para o Brasileiro de Jiu-Jítsu:

Categoria infantil

Ana Izabelle Silva e Silva – Academia GFTeam Norte Fight

Ana Clara Oliveira de Souza – Academia Octavio Almeida

Mayara Cristina da Silva – Academia Nabil

Eduarda Barroso Borges – Academia LLBJJ

Pedro Phelipe Bezerra da Silva – Academia GFTeam

Giogo Bentes – Academia Clube Pina

Paulo Messias Aciolie de Souza – Academia Carioca Team

Adriano Morilo Júnior – Academia Anibal

Categoria infanto-juvenil

Maria Giulia Andrade – Academia Clube Pina

Maria Eduarda Aguiar Martim – Academia Melqui Galvão

Rihanna Pantoja – Academia Elvis Damasceno

Analice Melo Moraes – Academia Octavio Almeida

Dylan Lares – Academia Carlos Holanda

Anderson Costa da Silva – Academia White House

Guilherme de Souza Rolim – Academia Melqui Galvão

Félix Junio Gomes Lopes – Academia GFTeam Norte Fight

Categoria juvenil

Vitória Beatriz Andrade Silva – Academia Octavio Almeida

Thainá Samila de Souza Guimarães – Academia AM Top Team

Biatriz Bernardes Marreiros – Academia Denis Wester

Vitória Silva Vasconcelos – Academia Octavio Almeida

Carlos Eduardo Gomes Torres – Academia Nabil

João Pedro Silva de Oliveira – Academia GFTeam

Vinicius Dylan Pereira – Academia Lucivan

Lucas da Silva Soares – Academia LLBJJ

Categoria adulto

Polyana Souza de Araújo – Academia GFTeam Norte Fight

Lucas Carvalho – Academia White Horse

Talisson Freitas – Academia Clube Pina

Lucas Campelo Lima – Academia White House

Nathaly Barbosa – Academia Clube Pina

Guilherme Maia do Couto – Academia Clube Pina

Daniel Silveira – Academia Clube Pina

Jadson Eduardo Fernandes Guedes – GFTeam Norte Fight

Randryely Souza – Academia Clube Pina

Jhonathan Frota de Souza – Academia Clube Pina

Adrian Barreiros de Souza – Academia Clube Pina

Victor Hugo Ribeiro – Academia Clube Pina

Guilherme Theo Rodrigues Marques – Academia Lucivan

Davi Libório – Academia Nabil

João Victor de Souza Macedo – Academia Melqui Galvão

Lilian Pinheiro – Academia Clube Pina

Categoria master

Andrey Costa de Andrade – Academia Ribeiro Jiu-jitsu

Rodolfo Reges – Academia Clube Pina

Lidio Ramos da Silva Filho – Academia Octavio Almeida

Alle Mousse Noronha – Academia Nabil

Categoria absoluto

Rebeca Rodrigues Moreira – Academia Manfight

Com informações da assessoria