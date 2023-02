Prefeitura fortalece ‘Esporte na Comunidade’ com entrega de equipamentos a 45 projetos

A temporada de atividades começou para valer no programa “Esporte na Comunidade”, da Prefeitura de Manaus, que por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), na tarde de hoje (3), entregou novos equipamentos esportivos a oito projetos sociais das zonas Leste e Norte da cidade. O evento aconteceu no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira.

Lançado em junho de 2022, o “Esporte na Comunidade” tem atualmente 45 projetos cadastrados, que serão contemplados com o apoio da prefeitura em sua totalidade a começar pela entrega dos equipamentos hoje com 70 bolas, sete redes, 240 medalhas, 260 cones e 300 coletes foram divididos entre as unidades e serão primordiais para as atividades esportivas realizadas nas comunidades.

A entrega dos materiais marca o início das atividades do projeto em 2023. Na última semana, a FME assinou dez concessões e dois termos de uso dos espaços esportivos da capital amazonense para os primeiros seis meses do ano.

“É um dos dias mais felizes da minha vida. É uma felicidade imensa contar com o apoio do prefeito David Almeida e do diretor-presidente Aurilex Moreira para poder levar equipamentos esportivos e alimentar o sonho desses jovens e crianças. Me dá a certeza de que não vamos formar campeões apenas no esporte, mas também uma sociedade melhor na cidade de Manaus”, afirmou Roberto Dinamite, diretor do Esporte na Comunidade.

Os projetos contemplados foram os seguintes: Escolinha do Soldado, Talentos da Bola, Realizando Sonhos, Escolinha Carlos Braga, Pensando no Social, Vitoriosas, Imperadores do Norte Futebol Clube Nova Cidade e Nossa Comunidade Ativa (INCA).

“Quero agradecer a seriedade com que nosso prefeito David Almeida tem tratado as comunidades. Esse material veio numa boa hora para as crianças, nossa comunidade agradece. Trabalhamos hoje com 120 crianças, num projeto de mais de 20 anos”, disse Nilson Dolzane, responsável pelo projeto Escolinha do Soldado.

Os responsáveis interessados em participar do “Esporte na Comunidade” podem inscrever o projeto ao comparecer na mini vila olímpica do Coroado e procurar o diretor Roberto Dinamite.

Com informações da FME