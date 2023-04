Prefeitura faz obra de proteção em ponte na avenida Doutor Theomario Pinto da Costa

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), está realizando uma obra de contenção com rip-rap na ponte da avenida Doutor Theomario Pinto da Costa, no bairro Chapada, zona Centro-Sul. As fortes chuvas atingiram a estrutura do lado esquerdo, sentido Centro-bairro da ponte.

“Devido à chuva do último fim de semana, o igarapé encheu. De imediato, a equipe de Engenharia detectou a fuga de material no encabeçamento da ponte. Estamos executando os serviços para conter a água pluvial que enche o igarapé, e evitar que o igarapé inunde e chegue ao encabeçamento da ponte, o que causaria problemas à população”, explica o engenheiro e fiscal da obra, Edinaldo Ramos.

Conforme Edinaldo, o trabalho de contenção é preventivo e a ponte não oferece risco iminente de desabamento. “A equipe técnica de engenharia trabalha, após uma determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Junior, para evitar qualquer problema futuro com um serviço de prevenção. Vale ressaltar que o trânsito segue normal, sem nenhuma interdição”, assegura o engenheiro.

O trabalho envolve 30 servidores, que implantam 20 metros de rip-rap na ponte com 10 metros de altura. Nesta terça-feira, os trabalhadores executam a farofa (mistura de cimento e areia) para, na sequência, finalizar as obras com a recuperação de 25 metros de drenagem superficial.