Prefeitura faz abertura do Ano Letivo da rede municipal e lança programa ‘Educa+Manaus’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou hoje (2), a abertura do Ano Letivo 2023 com o tema “Educação: compromisso de todos potencializando a formação integral do ser humano”, para a rede municipal de ensino, e o lançamento do programa Educa+Manaus. O evento, realizado no auditório da Semed, localizado na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, foi voltado aos professores do Ensino Fundamental, que atuam nas turmas de 5º e 9º ano.

O objetivo é iniciar oficialmente as atividades educacionais conforme o calendário escolar, além de apresentar a sistematização do plano pedagógico para o fortalecimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) neste ano.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, explicou que o tema do ano letivo reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus na qualificação do ensino.

“Lançamos aqui o Educa+Manaus, que com certeza vai ser um sucesso, e todos os nossos professores gostaram da ideia. Vamos agora partir para a aplicação do projeto para avançarmos no nível do Ideb e mostrar ao Brasil e ao mundo que nós somos uma das melhores educações do país”, completou Dulce.

Para 2023, a Semed conta com 9.874 educadores. Deste total, 438 são professores nomeados em outubro de 2022 que tomaram posse na última quarta-feira, 1º/2.

O Ano Letivo começou com 238.796 mil alunos matriculados, mas a Semed trabalha com a capacidade para atender 298.099 estudantes, considerando as modalidades de Educação Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial, Ensino Fundamental, Educação Infantil, projetos multisseriado e itinerante.

Para o professor do 5º ano da Escola Municipal Francisco Guedes, Luiz Carlos Gonçalves Scantbelruy, 2023 é um ano de desafio, que precisa ter a participação da família e da sociedade para alcançarem as metas definidas pela Semed.

“Nós esperamos que as crianças recebam o incentivo das famílias na realização das atividades e na prática dos valores ensinados, porque o mundo precisa disso. Com essa parceria, vamos cumprir as metas estabelecidas”, acrescentou Luiz.

O professor do 9º ano da Escola Municipal José Sobreira, Alfredo Oliveira, acredita que esse apoio vindo da Semed dá mais ânimo para o início do trabalho. “Todo ano a gente se prepara, mas quando vemos o apoio vindo direto da sede ficamos muito animados e revigorados em fazer tudo dar certo”, ressaltou.

Educa+Manaus

O Educa+Manaus começa no primeiro dia de aula, 6/2, e será aplicado em 335 escolas da rede municipal. Todo esse planejamento da Semed vai preparar 40 mil estudantes, das turmas de 5º e 9º ano, para as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que serão realizadas entre 25/10 e 3/11 deste ano.

Esta metodologia se alinha à meta estratégica 5 do Plano Nacional de Educação, que visa alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental.

De acordo com o subsecretário de Gestão Educacional, Junior Mar, esse programa quer potencializar a aprendizagem nas escolas.

“Então, são cinco ações nesse pacote do programa Educa+Manaus: sequência didática, uma aula conforme a nova matriz do que o professor vai receber pronta em slide; simulados a cada 15 dias voltados para essas habilidades trabalhadas nas aulas, teremos formação específica para esse público de professores do Saeb; teremos um acompanhamento familiar diferenciado também para esses estudantes; e o lançamento do sexto tempo com reforço de língua portuguesa e de matemática, com aula televisionada com o professor mediador lá em cada escola”, finalizou o subsecretário.

Com informações da Semed