Prefeitura entrega praça Padre Pedro Vignola revitalizada no bairro Cidade Nova

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou ontem (4), a revitalização da praça Padre Pedro Vignola, localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. O local foi contemplado com diversos serviços por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que busca melhorar a qualidade de vida dos moradores da área. Durante a inauguração, o prefeito destacou o trabalho que sua gestão tem feito para recuperar espaços públicos por toda a cidade.

“Somente espaços como esse já foram mais de 100, são pequenas intervenções que a prefeitura faz, mas que impacta diretamente na vida das pessoas que moram em torno desses locais. E entregar estruturas humanizadas para a convivência da sociedade é muito importante e demonstra o nosso comprometimento com a qualidade de vida do povo da cidade de Manaus”, afirmou o gestor municipal.

Abandonada há mais de uma década pelas antigas administrações, a praça recebeu serviços que incluem poda de árvores, paisagismo, pintura e a reforma de calçadas e meios-fios, além de um busto do padre que dá nome à praça, idealizado pela artista amazonense Rosa dos Anjos. A comunidade também ganhou um palco com cobertura para a realização de eventos, como aulas de zumba e de ritmos.

Também foram instalados bancos construídos na própria secretaria, com ferro reutilizado e madeira apreendida pela Polícia Federal, que foi repassada para a Semulsp. Todos os tijolos usados no serviço também são oriundos de parcerias com olarias, que receberam em troca toras de madeiras das podas que são realizadas na cidade.

“Isso resultou em custo zero para a prefeitura na realização da obra. E é isso que nós estamos fazendo por toda a cidade e com essa estratégia, nós economizamos o recurso público. Temos feito a transformação de Manaus, hoje vemos a nossa cidade mais bonita, mais limpa, mais iluminada, mais colorida e mais alegre”, acrescentou David Almeida.

O titular da Semulsp, Sabá Reis, reforçou que a revitalização da praça Padre Pedro Vignola é mais um exemplo da preocupação da Prefeitura de Manaus com a melhoria da qualidade de vida da população da cidade, oferecendo espaços públicos mais bonitos e seguros para a convivência.

“Essa reforma era um anseio de muitos anos das pessoas que moram aqui e essa praça tem um simbolismo, porque leva o nome do Padre Pedro Vignola, que atuou em outros municípios do Amazonas e bairros de Manaus. Na gestão do prefeito David Almeida, entregamos ela totalmente restaurada e adequada para comunidade e, esperamos que ela faça sua parte cuidando desse espaço”, destacou o secretário.

Com a entrega do espaço, os moradores agora têm um local renovado, que pode ser utilizado para práticas esportivas, lazer e convívio social. Emocionada, a moradora do bairro da Cidade Nova desde da fundação, Maria Dioneia Félix, de 68 anos, agradeceu os trabalhos realizados pela Prefeitura de Manaus na área.

“O meu sentimento é de gratidão e de alegria em ver a nossa praça tão linda, agora vamos poder passear com a nossa família, trazer as crianças para brincar, sentar nos bancos e usufruir de todas as melhorias”, afirmou Maria.

A revitalização foi realizada em semanas pela equipe coordenada pela Semulsp. Aproximadamente 100 trabalhadores passaram pelo local e realizaram as obras e desenvolveram diversas ações de urbanismo para deixar a praça cheia de vida.

