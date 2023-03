Prefeitura entrega mais uma escola e amplia acesso à educação de qualidade

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na tarde de hoje (23), mais uma escola municipal, a Antônia Medeiros da Silva, localizada no União da Vitória, no bairro Tarumã, zona Oeste. A unidade, administrada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), estava há 13 anos sem receber atenção do poder público e vai atender 788 estudantes distribuídos no Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano), 1º e 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e em turmas de correção de fluxo, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

David Almeida explicou que a escola passou por uma reforma geral, sendo realizada a troca de telhado, forro, restauração na parte elétrica, pintura, além de reparos em espaços como cozinha, depósitos e banheiros. Todas essas melhorias foram feitas para aprimorar o ensino repassado para os alunos do local.

“Entramos e trocamos tudo. É praticamente uma nova escola. Essa é a escola de número 294, de um total de 335 que vamos entregar até o final do mês de abril. Além de escolas e creches, nós estamos melhorando todas as estruturas educacionais da prefeitura para que, por meio da melhoria das estruturas físicas e do ensino pedagógico, nós possamos alcançar pontos mais altos nas avaliações a nível nacional”, enfatizou o prefeito.

A partir da reinauguração, a escola passa a contar com dez salas de aula, secretaria, diretoria, sala de professores, cozinha, refeitório, depósito pedagógico, quatro banheiros, sendo dois para alunos e outros dois para professores (masculino e feminino), depósito pedagógico e um Centro de Tecnologia Educacional (CTE) todo renovado.

Mesmo antes da reforma, a escola já teve destaque, em 2022, ao participar de um projeto com a startup Nobre Academia de Robótica, com estudantes da etnia Baré, sendo convidada, inclusive, a fazer parte da 4ª Feira do Polo Digital de Manaus.

A secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, conta que nas próximas semanas serão entregues escolas totalmente reformadas, com adequações tecnológicas e com recursos para a educação inclusiva.

“Então, todo o esforço físico está sendo feito para que nós possamos dar condições para que o nosso pedagógico, nossos professores e as crianças tenham um melhor rendimento e com certeza o resultado seguirá”, completa a secretária.

Com informações da Semcom e Semed