Prefeitura entrega insumos a produtores rurais da BR-174

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), entregou, nesta sexta-feira, 23/12, ração para avicultores e piscicultores das comunidades rurais Frederico Veiga, Nova Canaã e Rio Branquinho, localizadas na BR-174, Polo 2 da Agricultura Familiar.

Segundo o secretário da Semacc, Wanderson Costa, essa é uma ação inédita no setor primário, fruto da preocupação do prefeito David Almeida com os agricultores familiares de Manaus.

“Estamos finalizando 2022 realizando essa entrega de fomento para aves e peixes. Essa sensibilidade que o prefeito David Almeida tem para com os produtores rurais é de fundamental importância, porque incentiva o crescimento desses trabalhadores e escreve uma nova história nas comunidades rurais de Manaus”, destacou o secretário.

Para Antônia Almeida, avicultora na comunidade Frederico Veiga há 22 anos, o apoio que vem recebendo da Prefeitura de Manaus, por meio da Semacc, é uma bênção em sua vida.

“A primeira vez que a equipe da Semacc passou na minha casa, eu tinha umas 15 cabeças. Hoje tenho quase cem. Por isso agradeço a Deus e ao apoio do prefeito e de todos vocês, porque sem essa ajuda é impossível a gente crescer. Estou emocionada, porque não lembro de nenhum outro político que tenha entrado na nossa comunidade e ajudado a gente”, enfatizou a avicultora.

De acordo com a Deuzuita Rodrigues, avicultora na comunidade Nova Canaã, km 41 da BR-174, a chegada da ração foi um presente de Natal antecipado para os criadores, que vão poder alimentar melhor os animais.

“Esse Natal antecipado foi um presente de Deus para nós, visto que a ração está muito cara e essa ajuda do prefeito David Almeida nos dá um ânimo, porque com a economia na compra da ração, podemos pensar em ter um Natal um pouquinho melhor”, afirmou a produtora rural.

Essa foi a quarta entrega de insumos realizada pela Semacc em 2022. Mais de 110 toneladas de ração foram distribuídas, beneficiando cerca de 300 avicultores e piscicultores da zona rural da cidade.