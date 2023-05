Prefeitura e Ipam assinam termo para elaboração do Plano de Ações Climáticas de Manaus

A Prefeitura de Manaus e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) assinaram um Termo de Cooperação Técnica para a elaboração do Plano de Ações Climáticas da capital amazonense. A solenidade de assinatura ocorreu hoje (26), durante o 1º fórum “Manaus e os Desafios do Clima”, que ocorreu no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na zona Centro-Sul.

A assinatura foi realizada pelo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Stroski, representando o prefeito de Manaus, David Almeida, e o diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Ipam, Eugênio Pantoja.

De acordo com Antonio Stroski, o fórum insere a capital amazonense na agenda global de mudanças climáticas, além de ser um compromisso de governo do prefeito David Almeida.

“Manaus não poderia ficar de fora da temática sobre mudanças climáticas, em parte por estar localizada no centro da maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica, e mais ainda devido aos últimos acontecimentos registrados em Manaus e que trouxeram consequências negativas sobre a vida de pessoas, como o evento ocorrido em 13 de março, que vitimou oito pessoas no bairro Jorge Teixeira”, disse o secretário.

O titular da Semmas disse ainda que o evento marca o início da construção do Plano de Ações Climáticas de Manaus, que irá contribuir com a proposição de ações e soluções voltadas para o enfrentamento da temática.

“O Plano de Ação Climática irá contribuir com a proposição de ações e soluções voltadas para o enfrentamento dos inevitáveis efeitos das mudanças climáticas. E, ainda, fazer a identificação das estratégias da floresta em pé, ante as negociações sobre as emissões de carbono, assim como as intervenções necessárias na área urbana. O objetivo é tornar Manaus uma cidade resiliente, com capacidade de prever e minimizar o impacto dos desastres naturais”, explicou Stroski.

O diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Ipam, Eugênio Pantoja, disse que o Plano de Ações Climáticas visa adaptar Manaus às mudanças do clima.

“O Ipam tem desenvolvido um conjunto de levantamento técnico-científico para subsidiar as tomadas de decisão de gestão municipal, baseado em ciência, para que possam ter um conjunto de elementos, componentes e estratégias no sentido de contribuir para uma cidade cada vez mais resiliente, cada vez mais humana, cada vez mais inclusiva e que possa efetivamente ser uma cidade que consiga se adaptar às mudanças do clima”, disse Pantoja.

Enfrentamento

A Prefeitura de Manaus já desenvolve ações voltadas para o enfrentamento das mudanças climáticas, a exemplo do Plano Municipal de Arborização Manaus Verde, que visa a produção, distribuição e plantio de mudas na cidade de Manaus, melhorando ainda mais a cobertura vegetal da capital amazonense.

“O Manaus Verde atua na arborização da cidade e também na recuperação de áreas degradadas. Em 2023, já foram produzidas mais de 60 mil mudas, com doação de 10 mil. Para o biênio 2023-2024, a previsão é produzir cerca de 300 mil mudas e plantar 20 mil mudas de espécies vegetais”, disse o secretário da Semmas.

Outra ação de enfrentamento das mudanças climáticas é o uso de lâmpadas a LED na iluminação pública de Manaus. Do total de 127,6 mil pontos, 62 mil pontos já utilizam lâmpadas desse tipo, que são mais eficientes com relação ao consumo de energia. A iluminação à LED está presente em 66 bairros da capital.

“O aterro de Manaus possui tecnologia que permite o aproveitamento dos gases oriundos do processo de decomposição para geração de energia limpa, o que torna o aterro autossustentável em relação a este insumo”, destacou Antonio Stroski.

Comitê

Durante a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, entre a Prefeitura de Manaus e o Ipam, 15 autoridades da administração municipal tomaram posse no Comitê Municipal de Mudanças Climáticas, tendo como presidente do órgão, o prefeito David Almeida, que tem o objetivo de acompanhar o Plano de Ação Climática de Manaus com metas que visem a conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população.

“O comitê irá agregar todas essas ações em um planejamento único, considerando as atribuições de cada secretaria envolvida. Temos que ter a expertise de alinhar as ações de desenvolvimento urbano, pensando como a cidade se relaciona com a floresta, qual o papel de Manaus na conservação da floresta e como potencializar os ativos ambientais, como insumo, para a geração de emprego e renda”, finalizou Stroski.

Palestras

Para finalizar o 1º Fórum ‘Manaus e os Desafios do Clima’, o diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, Eugênio Pantoja, e a pesquisadora Ludmila Rattis, ambos do Ipam, realizaram duas palestras sobre “Políticas Públicas como soluções estruturantes para a mudança do clima” e “Mudança Climática: desafio global e Amazônico”.

Com informações da Semmas