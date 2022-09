Prefeitura divulga orientações sobre a corrida da saúde ‘Manaus em Movimento’

A algumas horas da primeira edição da corrida de rua “Manaus em Movimento”, promovida pela Prefeitura de Manaus para mostrar a relação direta entre atividade física e qualidade de vida, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) destaca algumas recomendações para que os corredores tenham uma participação tranquila e um bom desempenho no evento esportivo, que será realizado no complexo turístico Ponta Negra, a partir das 18h30, deste sábado, 24/9.

A titular da Semsa, médica Shádia Fraxe, orienta que os inscritos cheguem ao local da concentração, pelo menos, meia hora antes da largada, que será no estacionamento do anfiteatro da Ponta Negra. “Ao chegar com antecedência, além de não perder a largada, o corredor terá oportunidade de sentir o ambiente e avaliar as condições a serem exigidas durante o trajeto”, salientou.

A secretária assinala que respeitar os próprios limites, evitando correr em um ritmo muito além do já praticado na rotina, e não fazer mudanças drásticas na alimentação, por exemplo, são indicações importantes para que a experiência da corrida seja positiva.

“É preciso reforçar que o uso de peças confortáveis são importantes pontos de apoio numa competição. Recomendo que as pessoas evitem ‘estrear’ um tênis ou um short novo. Como esses materiais nunca foram usados, podem resultar numa experiência ruim e prejudicar o bom desenvolvimento na prova”, ressaltou.

Aquecimento

Um bom aquecimento antes da largada é fundamental para estimular o corpo. E a banda Oficial 80 promete executar bem essa tarefa agitando todos os participantes antes da corrida, a partir das 17h30.

Como beber água também é um fator diretamente relacionado à boa performance física, a Prefeitura de Manaus instalará pontos de hidratação à disposição dos participantes.

Apoio

A I Corrida Manaus em Movimento terá percurso único de 5 quilômetros na avenida Coronel Teixeira, com largada e chegada no anfiteatro da Ponta Negra. Os corredores inscritos que concluírem a prova em até 2 horas receberão medalhas de participação e os três primeiros colocados nas categorias masculino, feminino e classificação geral serão premiados com um troféu.

Os participantes devem estar atentos à colocação, no cadarço do tênis, do chip que permitirá a cronometragem do seu tempo de corrida, e também à fixação do número de inscrição na camisa. Os itens fazem parte do kit do atleta, que ainda conta com squeeze e viseira. Os kits estão sendo entregues desde a quinta-feira, 22/9, até as 19h desta sexta-feira. Os que não forem retirados pelos inscritos até o horário limite serão destinados à fila de espera, que terá chamada em dois tempos, às 19h e às 20h30, via SMS e e-mail, de acordo com a ordem de inscrição na fila.

Foram abertas 3,5 mil vagas para o evento, que conta com o apoio pessoal do prefeito de Manaus, David Almeida, que é corredor e irá participar da prova. A corrida da saúde está sendo considerada um “esquenta” para a Maratona Internacional de Manaus, agendada para os dias 22 e 23 de outubro.

Serviços

Para reforçar a mensagem da prática de atividades físicas como base para uma boa qualidade de vida, a Semsa vai fortalecer as ações de educação em saúde por meio de estandes. Nestes espaços, além da divulgação dos benefícios da atividade física para a saúde de crianças, adultos e idosos, serão ofertados serviços como medição de pressão arterial, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) e vacinação. A programação contempla também atividades lúdicas e integrativas voltadas para o público circulante.

Duas ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu 192), sendo uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB), estarão no local para qualquer eventualidade.

A 1ª edição da Corrida Manaus em Movimento terá o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

