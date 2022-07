Prefeitura divulga lista de selecionados no workshop ‘Lógica da Programação’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga, nesta segunda-feira, 4/7, a lista de selecionados do workshop “Lógica da Programação”, que será realizado para três turmas, entre os dias 6 e 21/7, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro, zona Sul da cidade.

As turmas serão presenciais e o curso pretende conceituar programação, identificar níveis de abstração na representação e solução de problemas, além de introduzir uma linguagem de programação.

O público-alvo são estudantes do ensino médio e pessoas que tenham interesse em ingressar na área de Desenvolvimento de Software. A lista de selecionados está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1GivS-QJ0pPqjhISlNuhGG7pOvCJoy6jQ/view?usp=sharing.

“O interesse do público por esse workshop foi muito grande, por isso pretendemos lançar novas turmas ainda este ano. Para quem foi selecionado, é importante ficar atento aos requisitos obrigatórios e comparecer nos dias marcados”, afirmou o gestor do Casarão Cassina, Fábio Araújo.

O curso será dividido em três turmas, contando com dez alunos em cada, realizadas nos dias 6 e 7/7; segunda turma em 13 e 14/7, finalizando a terceira turma nos dias 20 e 21/7. Para participar, os candidatos devem possuir notebook e ter conhecimento básico em matemática. Toda metodologia será ministrada pelo acadêmico do curso de Ciência da Computação, Lohan Silva.

