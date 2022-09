Prefeitura de Manaus vai embelezar viadutos com jardins verticais e iluminação especial

Os viadutos de Manaus serão embelezados, seguindo a política implantada pelo Prefeito de Manaus, de tornar a cidade também mais agradável aos moradores e aos turistas que visitam a capital amazonense.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, os viadutos receberão jardins verticais, além de iluminação especial. “Vamos tirar o tom cinzento de nossos viadutos, com jardins (verticais) e iluminação colorida”, declarou o secretário, em entrevista a uma rádio local, na manhã desta segunda-feira (12/8).

LICITAÇÃO

Renato Júnior antecipou ainda que dentro de 90 a 100 dias, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), estará dando a ordem de serviço para a construção de dois novos viadutos. “Os processos licitatórios estão em andamento e a construção deverá levar de 18 a 24 meses, mas esse prazo pode até ser reduzido, pois estará acompanhando muito de perto essas obras”.

Os dois novos complexos viários serão erguidos na bola do Produtor e na avenida das Torres e deverão estar prontos até o final do atual gestão, em dezembro de 2024. Em caso de reeleição, acrescentou o secretário, mais três viadutos deverão ser construídos. “Essa será uma das marcas (viadutos) da gestão do prefeito David”.

*Com assessoria