Prefeitura de Manaus tem 75% de incremento em fiscalização de obras irregulares em 2022

A Prefeitura de Manaus fechou o ano de 2022 com um aumento de 73% em número de ações fiscalizatórias em obras, conforme dados do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). O ano passado somou 2.989 notificações contra 1.729 de 2021. No acumulado de toda a gestão do prefeito David Almeida são 4.717 ações fiscalizatórias na Gerência de Fiscalização de Obras (GFO), de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Na Gerência de Fiscalização de Postura (GFP), a variação entre os anos é de 14%: 1.645 em 2022 contra 1.440 do período anterior. O acumulado da gestão toda tem 3.085 ações.

As fiscalizações são realizadas pelas gerências da Divisão de Controle (Dicon) por meio de denúncias, demandas de órgãos municipais e estaduais, e rota diária da equipe de fiscais nas ruas.

“Contamos com a população para combater irregularidades que prejudicam a todos. Não se deve ocupar áreas públicas e nem construir ou obstruir calçadas e até mesmo as ruas, impedindo o livre ir e vir das pessoas, prejudicando a todos”, destacou o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas pelo número do Disque Ordem, o 161, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, exceto feriados e pontos facultativos e, por e-mail, para o diskordem.implurb@pmm.am.gov.br.