Prefeitura de Manaus realiza poda de árvores no Passeio do Mindu

A Prefeitura de Manaus continua executando o trabalho de poda e corte de árvores nos bairros da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Um dos pontos executados neste sábado, 3/12, foi o passeio do Mindu, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Os serviços de poda e cortes de árvores têm como meta melhorar a visibilidade do condutor de veículo, evitar acidentes com quedas de árvores em dias de chuva, além de deixar a cidade mais linda. O secretário da pasta, Sabá Reis, orientou os servidores quanto a importância do trabalho às margens de igarapés, onde as pessoas costumam fazer atividades físicas.

“Estamos trabalhando de forma a evitar acidentes e também para oferecer um local mais confortável e limpo aos frequentadores do espaço”.

Paralelo aos serviços de poda no passeio do Mindu, a Semulsp também está com equipes nas demais áreas da cidade, como em Flores, Tarumã, Jorge Teixeira, Dom Pedro, Compensa, Alvorada, Monte das Oliveiras, São Geraldo e outros locais, executando ações de varrição, capinação, coleta, lavagem, desobstrução de bueiros, desassoreamento e educação ambiental.

Solicitação de serviço

O morador que deseja realizar o corte ou a poda de uma ou mais árvores em sua propriedade deve solicitar a respectiva autorização à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), por meio do Departamento de Arborização e Sustentabilidade (Dears), responsável pela emissão de autorizações de corte e poda de árvores urbanas.

Para a formalização das solicitações, foi colocado à disposição o endereço eletrônico semmas.protocolo@gmail.com, e para informações sobre o andamento de processos há os telefones (92) 3236-7330 e 98842-2294 (WhatsApp).