Prefeitura de Manaus publica resultado final do concurso da Semsa

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), publicou no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.405, de sexta-feira, 12/8, o resultado final do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O resultado, que ainda será homologado, se refere ao Edital 002/2021, que prevê o preenchimento de 1.822 vagas, mais cadastro reserva, para cargos de nível superior, médio, médio técnico e fundamental.

A lista de aprovados para as vagas de ampla concorrência segue o número de inscrição, o nome do candidato em ordem de classificação específica por cargo, a nota final e a classificação, conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. A relação pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), na opção “Concursos”.

O subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Semsa, Nagib Salem, informa que a nomeação e convocação dos aprovados deve ser iniciada em breve, após a etapa legal de homologação do resultado, prevista para os próximos dias. “Depois da homologação, vamos começar a chamar os aprovados em etapas, seguindo as prioridades do serviço e observando os limites orçamentários”, ressalta.

Os cargos previstos nesse edital tiveram 129,8 mil candidatos inscritos e as provas foram aplicadas no dia 1º de maio, para os que concorreram às vagas de nível superior e fundamental, e no dia 5 de junho, para os que disputaram as vagas de nível médio e médio técnico.

Etapas

Além do Edital 002/2021, o concurso da Semsa está descrito nos editais 001/2021 e 003/2021. Juntos, os três editais preveem 2.001 vagas para completar o quadro de servidores, abertas em razão de aposentadorias, demissões, falecimentos, desligamentos e exonerações, mais formação de cadastro reserva para atender necessidades futuras da Secretaria.

O anúncio de realização do concurso foi feito pelo prefeito David Almeida em agosto do ano passado, com o objetivo de preencher as vagas abertas e fortalecer o quadro de profissionais que atuam na Atenção Primária em Saúde do município.

As etapas do concurso relativas ao edital 001/2021 foram concluídas e os aprovados para as 124 vagas oferecidas (todas para o cargo de Especialista em Saúde – Médico) já começaram a ser chamados e empossados.

A disputa pelas 55 vagas do Edital 003/202 (Assistente em Saúde – Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância) ainda está em curso, porque para esses cargos o concurso previa provas práticas, realizadas apenas no último fim de semana.

Atualizações relativas às diversas etapas do concurso podem ser acompanhadas no site da FGV, por meio do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22, no site da Semsa e nas redes sociais da Secretaria (@semsamanaus, no instagram e Semsa Manaus, no Facebook).