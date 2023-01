Prefeitura de Manaus intensifica as obras de revitalização da feira do São Francisco

Trabalhando na modernização e padronização das feiras e mercados, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), trabalha intensificando as obras de revitalização e reforma da feira municipal do São Francisco, na rua General Carneiro, bairro São Francisco, zona Sul da capital. Orçada em R$ 436 mil, o serviço contempla a reforma geral da cobertura, do piso, do sistema de drenagem, das instalações elétricas e das esquadrias, além de pintura e modernização do espaço, que contém cerca de 836 metros quadrados, com 48 permissionários.

De acordo com o secretário Wanderson Costa, titular da pasta, o empenho da equipe é para que as obras sejam concluídas no menor tempo possível, para que todos os permissionários e consumidores possam usufruir de um espaço moderno, seguro e padronizado.

“O nosso intuito para cada espaço que está sendo reformado é oferecer mais conforto e segurança aos feirantes e frequentadores, além de viabilizar outras atividades comunitárias. As reformas das feiras e mercados municipais demonstram também a importante valorização do prefeito David Almeida com os profissionais que atuam nas feiras livres com tanta dedicação e empenho, para levar alimentos saudáveis à nossa mesa”, enfatizou Costa.

A permissionária Elizângela Menezes, proprietária do boxe com vendas de roupas, está ansiosa e feliz com a entrega, porque é da feira que ela tira seu sustento familiar.

“Estou ansiosa para receber meu boxe novinho, padronizado e com isso aumentar minhas vendas. Sei que essa reforma traz novas expectativas para todos nós. O prefeito David Almeida entende muito bem o que passamos nesses anos de esquecimento. Gratidão por tudo que estamos começando a vivenciar”, ressaltou Elizângela.

Criada em 1950, a última reforma registrada foi realizada na década de 90, desde então a feira não recebia qualquer tipo de melhoria. O complexo comercial atende a 48 permissionários, gerando cerca de 90 empregos diretos e mais de 4 mil indiretos.