Prefeitura de Manaus finaliza reuniões de alinhamento da comunicação institucional

A Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), finalizou ontem (10), o ciclo de reuniões de alinhamento da comunicação institucional com os assessores de imprensa dos órgãos que integram a administração municipal. O encontro aconteceu no Casarão de Inovação Cassina, no Centro.

Na ocasião, o secretário municipal de Comunicação, Israel Conte, apresentou o balanço do primeiro semestre deste ano. “Esse resultado é fruto do trabalho de gestores competentes e integrados com sua equipe. Somos um time coeso, sob a liderança do prefeito David Almeida, compromissado, cujo objetivo é de levar informação e serviço ao cidadão manauara com responsabilidade, utilizando os meios de comunicação e uma linguagem que atende a todos os públicos. Nossos números são fantásticos. Avançamos muito em seis meses e vamos avançar muito mais”, enfatizou.

Durante as reuniões de planejamento estratégico voltadas aos secretários, gestores e assessores da prefeitura, a Semcom abordou as condutas, números, evolução e possibilidades de melhor divulgação dos serviços prestados à população da capital, pelas equipes de comunicação das pastas.

“Em seis meses, somos uma nova Semcom, com metas alcançadas. E, isso, só é possível com o comprometimento de todos os profissionais, que participam e amam essa cidade. Nós queremos alcançar toda a população com os nossos serviços e, por isso, estamos otimizando nossa comunicação”, destacou o subsecretário de Comunicação, Jack Serafim.

Os assessores também receberam orientações dos diretores de Jornalismo, Kleiton Renzo; e de Marketing, Camila Batista, além da coordenadora de Mídias Sociais, Tayara Wanderley, sobre pontos a melhorar nos procedimentos e fluxos de comunicação.

Às equipes de Comunicação das secretarias, houve o reconhecimento dos processos que já estão ajustados e que otimizam o atendimento dos núcleos de jornalismo, redes sociais e marketing.

“Buscamos a padronização e o alinhamento de processos da Semcom com cada departamento de Comunicação das secretarias. Isso nos permite entregar de forma rápida e eficiente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura de Manaus. Saímos de uma comunicação fragmentada para um discurso único e forte”, comenta Kleiton Renzo.

Com informações da Semcom