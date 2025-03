A Prefeitura de Manaus entregou, na tarde desta terça-feira, 25/3, mais 15 moradias reformadas pelo programa “Casa Manauara”, localizadas na comunidade Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte da capital. O programa tem como objetivo melhorar as condições de moradia de famílias de baixa renda, realizando reparos estruturais essenciais, como troca de telhado, forro, parte elétrica, reboco, pintura e até a construção de banheiros.

As reformas foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf). Para o titular da pasta, Jesus Alves, a ação mostra o empenho da gestão municipal em oferecer moradias mais dignas e seguras à população, por meio de projetos que unem infraestrutura e dignidade.

“Na primeira visita, quase ninguém acredita que vai ser contemplado. A senhora, a dona Anísia, agora acabou de falar, olha, eu imaginava que iam tomar a minha casa. Então, é uma bênção tão grande na vida dessas pessoas que eles imaginam que não é verdade. Mas depois que inicia, que eles verificam que é algo verdadeiro, que é genuíno, é só aquela grande felicidade de poder melhorar de vida, de poder prosperar”, disse Jesus Alves.

Com mais essas entregas, a prefeitura tem alcançado grandes resultados na área habitacional ao tratar o tema como prioridade e levar dignidade às famílias que mais precisam, por meio das reformas estruturais realizadas nas casas.

Contemplados

Mais de 300 residências já foram recuperadas pelo programa em diferentes bairros e zonas da capital. A dona de casa Rennara Baraúna foi uma das contempladas na comunidade Rio Piorini. Ela celebrou o trabalho realizado pela prefeitura em sua casa.

“Foi feito um excelente trabalho pela prefeitura e todos os colaboradores que vieram trabalhar, a casa realmente estava precisando e fizeram um excelente trabalho. Quero agradecer o secretário Jesus Alves por nunca abandonar o nosso bairro, e sempre olhar com esse carinho pelo bairro. Quero agradecer também ao prefeito e a todos os colaboradores que cooperaram para que a obra saísse”, agradeceu a dona de casa.

Quem também teve sua casa reformada na mesma comunidade foi Anizia Domingos. “Foi tudo muito bom, eles vieram na minha casa, eles reformaram e eu estou feliz por essa reforma que aconteceu aqui”, comemorou.

Além do bairro Colônia Terra Nova, moradores do Alvorada, Colônia Antônio Aleixo, Monte das Oliveiras, Novo Israel, Puraquequara, Redenção, São José e Zumbi dos Palmares já tiveram suas casas reformadas por meio do programa.