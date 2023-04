Prefeitura de Manaus certifica alunos no curso de TBO

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promoveu, nesta terça-feira, 25/4, o curso de Treinamento Básico Operacional (TBO), para mais de 20 alunos, no posto Sine Manaus, localizado no shopping Phelippe Daou, zona Leste da cidade.

Os participantes do curso foram selecionados no dia 25/3, para participar da capacitação no bairro Puraquequara, zona Leste. Por conta da chuva, a atividade foi adiada e realizada, na sequência, nas dependências do Sine Manaus.

“Estamos gerando mais oportunidades por meio da qualificação profissional. Temos uma grande demanda vinda do Polo Industrial de Manaus, de profissionais que tenham as capacitações básicas, como TRB, NR-10, entre outros. Por isso, estamos promovendo esse curso, para os moradores do Puraquequara e outros bairros da zona Norte e Leste”, afirmou Radyr Junior, titular da Semtepi.

O curso segue com um conteúdo amplo, entre eles: Leitura de componentes eletrônicos, Segurança do trabalho, Programa 5S, Noções de Metrologia Industrial, entre outros.

Adenilson Silva, um dos alunos do curso, falou sobre a oportunidade em se qualificar e conseguir uma vaga no mercado de trabalho. “Estou em busca de qualificação, para aprimorar meus conhecimentos na área, e esse curso vai abrir novas oportunidades, agradeço a prefeitura por essa iniciativa, não só para mim, mas também para os outros colegas”, concluiu.