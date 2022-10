Prefeitura de Manacapuru manifestou ontem interesse em receber o Ilumina+ Amazonas

A Prefeitura de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) manifestou ontem (17), interesse em receber o programa Ilumina+ Amazonas. Executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, o programa está modernizando a iluminação pública no interior, ao substituir lâmpadas antigas por luminárias de LED, mais econômicas e de menor impacto ao meio ambiente.

O assunto foi tratado em reunião na sede da UGPE, entre o coordenador executivo em exercício do órgão, Leonardo Barbosa, e o secretário municipal de Obras de Manacapuru, Paulo Onety. De acordo com o secretário, a cidade já está contemplada parcialmente com a nova tecnologia e a intenção é que o programa do Governo Estadual complemente os serviços.

Foi acordado que amanhã (19), uma equipe da UGPE irá a Manacapuru para realizar a vistoria técnica do sistema de iluminação pública e verificar quais locais estão pendentes para colocação de LED para, assim, programar a substituição desses pontos. Para isso, a Prefeitura irá oficializar à UGPE seu interesse em receber o programa e autorizar a vistoria, uma vez que a iluminação pública é de competência municipal.

O programa de modernização da iluminação pública do interior é 100% custeado pelo Governo do Estado e já alcançou, em cinco meses, desde que foi lançado, em maio, mais da metade da meta programada pelo Governo do Amazonas. Dos 60 mil pontos de iluminação previstos para serem substituídos em 27 municípios, já foram concluídos 38.313, alcançando 17 municípios e 24 comunidades rurais.

A maior vantagem do programa estadual está no tempo de execução do serviço. Em uma cidade do porte de Manacapuru, por exemplo, leva aproximadamente um mês, enquanto que no contrato da Prefeitura com a empresa privada, o processo demandaria 18 meses para execução.