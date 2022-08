Prefeitura consolida revista institucional ‘Mosaico Manaus’ com edição dedicada ao turismo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), entrega mais uma edição da revista institucional “Mosaico Manaus” com uma capa especial focada na vocação turística da cidade diversificada em cultura, gastronomia, pontos turísticos e belezas naturais, que consolidou a capital amazonense na rota do turismo internacional.

Em sua terceira edição, a revista “Mosaico Manaus” reforça a certificação dada pelo Ministério do Turismo (MTur), que chancela nossa cidade como destino turístico de referência do país. Também apresenta ao leitor os principais atrativos naturais e culturais da “Capital da Amazônia” num formato cheio de cores, sabores e regionalidade. O roteiro é para todos os tipos e gostos, que vão desde os passeios no centro histórico de Manaus, eventos típicos, culinária única e a experiência de desbravar o ecoturismo de aventura.

“A revista ‘Mosaico Manaus’ é um dos mais novos produtos da Semcom pensado para colocar nossa cidade nas mãos de autoridades, investidores e turistas. É mostrar como as ações da Prefeitura de Manaus impactam positivamente a qualidade de vida da nossa população. Nesta terceira edição, destacamos o nosso turismo, inigualável, que fomenta negócios e gera empregos”, enfatizou o secretário municipal de Comunicação, jornalista Israel Conte.

Esta edição destacou, ainda, o crescimento regional de uma das modalidades mais rentáveis do mundo: a prática da pesca esportiva e de corrida de alto rendimento. Para impulsionar o negócio e colocar de vez Manaus no polo mundial de pescaria, a prefeitura lançou o projeto “Manaus Adventure 2022”. Já para os adeptos das corridas, a revista mostra como os “maraturistas” estão se preparando para a Maratona Internacional de Manaus.

“Essa é a beleza da Amazônia, essa multiplicidade de cores, essa multiplicidade de espírito e essa beleza única que só é encontrada aqui no meio da floresta. A revista é uma experiência diferente de consumo. Por isso, damos muito valor às imagens e boas histórias”, ressaltou o subsecretário da Semcom, Jack Serafim.

Entre os destaques dessa edição da revista “Mosaico Manaus” está a reportagem com o roteiro de compras nas galerias dos Remédios e Espírito Santo, ambas no Centro histórico de Manaus. Outra matéria nos apresenta o largo São Sebastião e seu “espaço plural e democrático” que enaltece o lendário Bar do Armando.

“Os flutuantes e balneários tradicionais de Manaus também ganharam evidência com histórias de empreendedores manauaras que fazem do lazer um negócio de família. As opções de boa gastronomia também estão nas páginas da revista dando um passeio pelos nossos sabores regionais e sabores herdados de europeus, libaneses e nordestinos que ajudaram a fundar Manaus”, comenta o diretor de Comunicação da Semcom, jornalista Kleiton Renzo.

Outro destaque da revista é o line-up do Festival #SouManaus Passo a Paço 2022 que terá Joelma, Diogo Nogueira, Lia Sophia e Pinduca, além de Duda Beat e as atrações gospel André Valadão Bruna Carla.

A revista institucional “Mosaico Manaus” está disponível para leitura digital no site da Prefeitura de Manaus no endereço: https://issuu.com/prefeiturademanaus/docs/mosaicojulago22.

