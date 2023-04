Prefeitura concede autorização provisória para prestação de serviços do transporte alternativo

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), entregou aos permissionários do modal Alternativo, a autorização provisória para que o serviço de transporte seja executado na zona Leste da cidade. Com o documento, os chamados “Amarelinhos”, vão poder realizar o transporte de passageiros com mais segurança, qualidade e respeito aos usuários. O ato aconteceu na manhã desta quinta-feira, 6/4.

Para o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, o prefeito David Almeida está trabalhando para que o transporte da cidade seja realizado com mais qualidade e segurança, e será monitorado para que irregularidades sejam combatidas.

“O prefeito David Almeida está investindo na qualidade do transporte de Manaus, e nós do IMMU estamos trabalhando para que todo o processo burocrático possa se transformar em melhorias para os usuários deste serviço. No entanto, nós vamos monitorar as viagens e os motoristas, e estamos concedendo uma autorização provisória, e caso o portador da permissão cometa alguma irregularidade, vamos torná-la sem efeito, além de tomarmos as medidas cabíveis para que haja uma punição ao infrator”, explicou Paulo Henrique.

O IMMU concedeu 160 autorizações aos permissionários para que executem o serviço de transporte Alternativo entre as zonas Leste e parte da Norte. Terá, ainda, que ser apresentado o cronograma de viagens, motorista e horários ao IMMU.

Para o permissionário Tiago de Matos, a Prefeitura de Manaus está empenhada em resolver a problemática do transporte na cidade e dar mais qualidade ao modal Alternativo.

“O prefeito David está de parabéns. Essa autorização mostra que existe uma boa vontade do prefeito em transformar o transporte Alternativo em mais seguro e com qualidade aos usuários”, disse Matos.

Ainda segundo Paulo Henrique Martins, a autorização concedida aos permissionários do modal é um investimento da prefeitura até que seja realizada a licitação de um novo modelo que vai substituir os Alternativos e Executivos.

“A ação visa organizar os modais para implantação de um novo sistema de transporte mais seguro e moderno. E estamos empenhados em concluir este processo porque já estamos preparando as categorias para um novo momento desses profissionais, que prestarão um melhor serviço aos usuários por meio de um modal complementar que vai trazer segurança, conforto e comodidade aos passageiros”, disse o diretor-presidente.