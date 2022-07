Prefeitura arrecada donativos para instituições e bolsas de sangue no tradicional arraial da Semed

Após dois anos, a Prefeitura de Manaus retoma, nesta quinta-feira, 28/7, o tradicional arraial da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Além da interação entre os servidores, o arraial também tem um intuito solidário com a arrecadação de fraldas e bolsas de sangue. Ao todo, aproximadamente 22 mil pacotes de fraldas descartáveis, entre infantil e geriátrica, e 296 bolsas de sangue foram doados ao longo da atual edição do evento.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, destacou que essa campanha demonstra a preocupação dos servidores e da prefeitura, como um todo, com as questões sociais.

“Sempre é bom lembrar, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Tem ainda as mais de 20 mil fraldas arrecadadas, para ajudar três instituições que cuidam de crianças e idosos. Eu estou muito agradecida e feliz com o resultado dessa ação e quero agradecer as Divisões Distritais Zonais (DDZs) e todo o público envolvido. Mais uma vez, isso reforça o compromisso da gestão municipal com a sociedade manauara”, enfatizou Dulce Almeida.

Os donativos foram arrecadados após uma mobilização das setes DDZs e das subsecretarias de Gestão Educacional, de Administração e Finanças e de Infraestrutura e Logística da Semed, na qual contou como pontos para o concurso dentro da programação. A competição de “Rei e Rainha Caipira”, que acontece durante a festa, também usa como critério o maior número de fraldas arrecadadas e doação de sangue.

As fraldas serão destinadas à Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), Lar Batista Janell Doyle e Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Risco (Nacer) e as bolsas de sangue serão encaminhadas ao banco de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

*Com assessoria