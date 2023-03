Prefeitura apresentará experiências exitosas em evento internacional sobre cidades

A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), vai participar do evento regional “Economia Circular & Gestão de Resíduos – rumo a práticas mais sustentáveis”, que acontecerá em Fortaleza (CE), nos dias 4 e 5 de maio, dentro da programação do Programa Internacional de Cooperação Urbana (Iurc).

O projeto global dá apoio a cidades de diferentes regiões do mundo, para compartilhar soluções e desafios comuns no desenvolvimento urbano sustentável. Este é o último ano da cooperação internacional com mais intercâmbio e troca de experiências e vivências com a cidade-membro parceira de Manaus, Nápoles, na Itália.

Em Fortaleza, o evento é organizado em parceria com o Instituto de Ciência e Inovação do Município (Citinova) e a prefeitura local. Para os participantes do Iurc América Latina, será uma oportunidade de fazer networking com especialistas internacionais, bem como obter mais conhecimento prático sobre a economia circular. Os custos são financiados pela União Europeia.

“Vamos conhecer experiências na área, na prática, e o intercâmbio permite que possamos aprimorar cada vez mais nossas políticas públicas, tendo como ponto de vista casos bem-sucedidos Brasil e mundo afora”, explicou o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

Fortaleza trabalha com projetos como microparques, ilhas ecológicas e lixeiras subterrâneas, além de usar triciclos elétricos para a coleta seletiva, biodigestores em escolas e produção de biogás, entre outras iniciativas.

“Teremos ainda pautas sobre eventos culturais, de turismo e promoção do espaço público com a comunidade e técnicos, compartilhando soluções e experiências. A nossa intenção é que, após as obras de revitalização previstas e em curso para o ‘Nosso Centro’, se consiga manter o território sustentável e atrativo para a população visitar, morar, ocupar com arte e turismo”, explicou Andrade.

Ainda estão na agenda estudos de projeto de regeneração urbana em orlas; sustentabilidade; engajamento comunitário; reabilitação de edifícios históricos para atividades culturais; e convite a outras cidades, como Barranquilla (Colômbia), Málaga (Espanha) e Santo Domingo (República Dominicana), para que possam apresentar casos dentro dos temas.

