Prefeitura apoia realização da 4ª Feira do Polo Digital com o tema ‘Manaus Global’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), participa, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, da 4ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus, o maior evento de tecnologia da região Norte do país. O evento acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Centro-Sul da capital.

Com o tema “Manaus Global”, em alusão à chegada da conexão 5G na capital amazonense, a feira vai reunir exposições, mais de 120 palestras e workshops, treinamentos, negócios e networking. A expectativa é de que mais de 8 mil pessoas visitem o evento durante os três dias. De acordo com o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, o Executivo municipal vem desempenhando um papel muito importante para a introdução de novas tecnologias para a capital.

“Essa nova edição nos traz uma nova perspectiva, do ponto de vista tecnológico. Manaus vem com grandes avanços na área da tecnologia, principalmente com a chegada da tecnologia 5G, que foi conduzida pela prefeitura. O impacto é positivo e as soluções são inovadoras”, disse Radyr.

O evento é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese), e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Manaus. As inscrições para participar da programação devem ser feitas de forma on-line, por meio do site: https://www.feiradopolodigitaldemanaus.com.br/.

