Prefeitura apoia preparação do Manaus Vôlei para estreia na Superliga B

Apoiado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), o Manaus Vôlei vive a expectativa de estrear na Superliga B de voleibol masculino e iniciar a caminhada rumo à elite. A equipe amazonense já realiza treinamentos de preparação para encarar o Goiás Vôlei no dia 21/1, fora de casa, às 19h (horário de Manaus). Para a primeira experiência no segundo escalão nacional, o Manaus Vôlei terá como novo técnico o multicampeão Talmo Oliveira. O ex-levantador tem uma carreira vitoriosa dentro e fora das quadras, com destaque para o primeiro ouro olímpico conquistado pelo Brasil na modalidade, nos Jogos de Barcelona em 1992.

Enaltecendo o sucesso que foi a campanha na terceira divisão, o presidente da FME, Aurilex Moreira, destacou o investimento da Prefeitura de Manaus na modalidade e mira o acesso à elite.

“Esse apoio ao esporte é de suma importância, atendendo uma exigência do prefeito David Almeida. Temos planos de abranger outras diversas modalidades. Trazer para Manaus grandes competições também faz parte das nossas metas, que atraia o público para o ginásio, aos eventos, que fomente o lazer. A Prefeitura de Manaus não está fomentando somente um evento ou uma equipe, mas também a iniciação e o trabalho de base, por meio do Manaus Esportiva”, afirmou.

De maneira invicta e com cinco vitórias em cinco jogos, o Manaus Vôlei conquistou o acesso e o título inédito de uma das etapas da Superliga C, disputada em Manaus, em novembro de 2022.

A Superliga B vai de 21 de janeiro a 30 de março e terá a participação de 10 equipes: Manaus Vôlei-AM, Goiás Vôlei-GO, Azulim Gabarito/Monte Carmelo-MG, Aprov Chapecó-SC, Niterói-RJ, Araucária Vôlei-PR, Vôlei Futuro-SP, Joinville Vôlei-SC, Neurologia Ativa-GO e Minas T.C-MG.

Na primeira fase, os times jogam em turno único de nove rodadas. Na sequência, os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, disputadas em melhor de três jogos. Já a final e a disputa do terceiro lugar acontecerão em jogo único.

Os finalistas garantirão acesso para a elite nacional na temporada 2023/2024, enquanto as quatro equipes de pior campanha na fase inicial serão rebaixadas para a Superliga C.

Novo comandante

Como treinador, Talmo já passou por equipes como Sada Cruzeiro-MG, Sada Betim-MG, Montes Claros-MG, Sesi-SP, Olympico Club-MG, Al Hilal, da Arábia Saudita, e Atibaia-SP. Aos 53 anos, ele vai trabalhar pela primeira vez no Norte do país e mostra entusiasmo com o novo desafio.

“Eu penso que vamos por etapas. Desde que cheguei aqui, disse que todos nós tínhamos que abraçar como se fosse o último projeto da vida. Queremos fazer de Manaus um celeiro do voleibol brasileiro. Aqui vamos lapidar atletas, buscar talentos nas escolas, fazer com que o esporte seja uma grande ferramenta de transformação social. O prefeito David Almeida é um apaixonado por esporte. Ele tem abraçado essa equipe, o projeto. Temos o suporte de todos, estamos construindo uma estrutura já visando o topo do voleibol brasileiro. Com empenho, a Prefeitura de Manaus tem dado todas as condições para buscarmos nossos grandes objetivos”, disse.

Depois do jogo de estreia contra o Goiânia, cresce a expectativa para o primeiro desafio como mandante na Superliga B, na Arena Amadeu Teixeira contra o Minas, no dia 28, diante do torcedor amazonense. O plantel passou por uma reformulação e terá 16 nomes, com destaque para a permanência do ponteiro Thiago Alves, campeão olímpico em 2012.

“Fizemos contratações para subir o nível da equipe, vamos enfrentar equipes que já vêm com uma estrutura de Superliga A. Todos estão se dedicando muito, estamos trabalhando há mais de três semanas, já dá para perceber uma evolução física muito boa. Técnica e taticamente vamos melhorar, vamos usar o início da competição para condicionar o time a chegar bem na reta final”, disse o técnico.

Confira o elenco do Manaus Vôlei para 2023:

Levantadores – Yuri Sampaio, Pedro William e João Pedro;

Opostos – João Vitor, Najari Fernandes e Bruno Pereira;

Centrais – Vicenzo Gherard, Marcos Paulo, Vitor Henrique, Thiago André e André Vicente;

Ponteiros – Emanuel Lucena, Keyke Lima e Thiago Alves

Líberos – Erick Gabriel e João Pedro

Confira o calendário de jogos do Manaus Vôlei na Superliga B:

1ª rodada – sábado (21/1)

Goiás Vôlei X Manaus Vôlei – Ginásio da Serrinha, Goiânia (GO), às 18h (de Manaus)

2ª rodada – sábado (28/1)

Manaus Vôlei X Minas T.C – Arena Amadeu Teixeira, Manaus (AM), às 18h30 (de Manaus)

3ª rodada – sábado (4/2)

Neurologia Ativa X Manaus Vôlei – Ginásio Poliesportivo da Cidade Jardim, Goiânia (GO), às 18h (de Manaus)

4ª rodada – sábado (11/2)

Manaus Vôlei X Joinville Vôlei – Arena Amadeu Teixeira, Manaus (AM), às 18h30 (de Manaus)

5ª rodada – quarta-feira (15/2)

Vôlei Futuro X Manaus Vôlei – Ginásio Dr. Plácido Rocha, Joinville (SC), às 18h (de Manaus)

6ª rodada – sábado (25/2)

Manaus Vôlei X Araucária Vôlei – Arena Amadeu Teixeira, Manaus (AM), às 18h30 (de Manaus)

7ª rodada – sábado (4/3)

Niterói V.C X Manaus Vôlei – Canto do Rio, Niterói (RJ), às 18h (de Manaus)

8ª rodada – quarta-feira (8/3)

Manaus Vôlei X Aprov Chapecó – Arena Amadeu Teixeira, Manaus (AM), às 18h30 (de Manaus)

9ª rodada – sábado (11/3)

Azulim Gabarito/Monte Carmelo X Manaus Vôlei – Ginásio Poliesportivo Raul Belém, Monte Carmelo (MG), às 15h (de Manaus)