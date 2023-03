Prefeitura anuncia reconstrução de escada destruída pela chuva na comunidade da Sharp

Após as fortes chuvas de ontem (25), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua nas áreas de criticidade com uma força-tarefa, desde as primeiras horas de hoje (26). O prefeito David Almeida, acompanhado do secretário de Obras, Renato Junior, vistoria a comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona Leste, onde uma escada desabou.

“Vamos reconstruir a escada para que a trafegabilidade seja retomada nesse local. É uma necessidade dos moradores. Estamos desde cedo fazendo a ronda na cidade”, assegura o prefeito.

“Essa área está mapeada pelo governo do Estado, pois é de gerência dele. Por isso, as casas serão retiradas por meio do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim+), que, inclusive, já cadastrou essas famílias. Neste momento, estamos com toda a equipe da Seminf no local. A reconstrução da escada é uma medida paliativa. Dá para ver que a quantidade de lixo é enorme, mas, até o mês de maio ou junho, as casas irão ser retiradas para o Prosamim entrar”, complementa.

A Prefeitura de Manaus atua com o apoio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Limpeza Urbana (Semulsp), para solucionar os problemas acarretados pelo grande volume das fortes chuvas. As equipes de plantão prestam assistência às famílias afetadas desde as primeiras horas do sábado.

A pasta de Infraestrutura percorre as ruas, mapeando as áreas afetadas e intensificando os serviços de recuperação de drenagem profunda, de preparação base e sub-base, além da reconstrução de pontes e escadas em madeiras. As erosões seguem sob vigilância da secretaria.

“As equipes de engenharia atuam nas ruas desde as 6 horas da manhã. Estamos aqui na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, onde as escadas e pontes de madeiras foram afetadas pelas fortes chuvas. O prefeito David Almeida determinou que hoje mesmo seja refeita a escada de acesso”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

O secretário reforça, ainda, que a prefeitura atua para devolver o acesso e a trafegabilidade para a população.

“Essa é uma área muito afetada pelas chuvas que, com o grande excesso de lixo, causa alagamentos na área. Nós estamos aqui para garantir a retomada da trafegabilidade segura para os moradores, pois eles precisam se deslocar para as escolas, feiras e mercados”, salienta Renato Junior.

“Aqui é uma área de ocupação irregular, mas todos os moradores estão cadastrados no programa para serem encaminhamos para o Prosamim, com o objetivo de sanar esse problema e realocar a população com segurança”, complementa.

Com informações da Seminf