Prefeitura abre edição 2023 do ‘Salto: Aceleradora de MEIs’ com apoio a empreendedores

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), realizou ontem (24), a aula inaugural do 3º ciclo do programa “Salto: Aceleradora de MEIs”. Mais de 60 alunos participaram das atividades realizadas no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico.

O titular da Semtepi, Radyr Júnior, esteve presente na primeira aula e incentivou os empreendedores a investirem nos negócios e se profissionalizarem.

“Manaus é injustiçada pelas instituições de pesquisas, que consideram a cidade como uma das piores capitais nos índices de empregabilidade. Por isso, na gestão do prefeito David Almeida, nós acreditamos que o empreendedorismo vai mudar esse cenário. O programa Salto já formou mais de 400 empreendedores somente em 2022, e nós estamos investindo para alcançar um público ainda maior”, destacou Radyr.

O projeto é executado pela Impact Hub, organização que trabalha para promover o empreendedorismo e a inovação, aquecendo a economia da região. A líder de Operações do programa, Gabriela Rebouças, enfatizou a importância da frequência assídua de cada selecionado, para acompanhar todos os saltos de desenvolvimento programados.

“Toda semana é um conteúdo diferente, com um facilitador diferente. Se o aluno perde uma oficina da semana, ele não vai ver o conteúdo outra vez. Além disso, muitas vezes uma oficina se conecta a outra, elas conversam entre si”, explicou Rebouças.

Nesse ciclo, o programa Salto está dividido em quatro turmas, sendo realizadas na galeria dos Remédios e no Casarão da Inovação Cassina, ambos no Centro; e na sede da organização Impact Hub, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

Com informações da Semtepi