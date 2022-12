Prefeito vistoriou ontem ações de limpeza e revitalização de calçadas em vários bairros

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou ontem (4), ações de limpeza realizadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Na avenida Governador José Lindoso, popularmente conhecida como avenida das Torres, o gestor acompanhou o trabalho de 400 garis que realizavam o serviço de capinação e recolhimento de lixo no canteiro central da via.

No igarapé do Passarinho, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da cidade, 200 servidores estavam na ativa com desobstrução de bueiros, capinação, poda, varrição, lavagem das calçadas e dos meios-fios, além de estarem revitalizando a passarela do local.

“Nossos amigos da Semulsp estão de parabéns pelo serviço realizado e merecem um descanso nesta segunda, dia do jogo do Brasil. Parabéns a todos por deixarem a cidade limpa e digna”, disse David.

A Semulsp vem trabalhando de forma preventiva desde o último mês, quando decidiu implantar equipes permanentes nos igarapés do Quarenta, do Franco, da Cachoeirinha e do Passarinho, com o intuito de prevenir a cidade contra as consequências que as fortes chuvas do inverno podem causar.

“Estamos nos antecipando e colocando equipes permanentes, para que a limpeza seja realizada todos os dias. Esse é um pedido do prefeito David e é assim que estamos fazendo”, disse o titular da pasta, Sabá Reis.

Equipes de sensibilização realizaram o trabalho de conscientização, indo até os moradores, batendo de porta em porta, orientando sobre a forma correta de descarte dos resíduos, sobre a importância de colocar o lixo meia hora antes de o coletor passar, para que os animais não rasguem os sacos, o que espalha a sujeira, bem como não jogar lixo nos igarapés para não obstruir tampas e entradas de esgotos.

Com informações da Semulsp