‘Prefeito, o senhor é fora da curva’, diz comerciante durante projeto ‘Vem pra feira’

Prefeitura promove uma série de ações para impulsionar o trabalho de permissionários nas feiras e mercados revitalizados

Com o intuito de fomentar o comércio de feiras e mercados, uma das atividades econômicas mais importantes para o município, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), promoveu hoje (5), o projeto “Vem pra Feira”, com música ao vivo na feira do São Francisco recém-inaugurada.

Para o titular da Semacc, Wanderson Costa, a iniciativa é a continuidade da humanização e sociabilização que a administração do prefeito David Almeida tem realizado com muito afinco nas feiras e mercados municipais.

“Como vocês já podem perceber, estamos reformando as feiras e mercados, mas não queremos só entregar esses lugares prontos, queremos implantar a sociabilidade, mostrar à comunidade que a unidade pode trazer benefícios para todos. Dar oportunidades para artistas, gerar novas rendas, atrair mais público, fomentar o trabalho na sua mais genuína função. O prefeito David Almeida está revolucionando esses espaços. Novas feiras, novos equipamentos e novas oportunidades de aumentar a renda. A humanização faz parte desse grande projeto”, explicou Costa.

Ainda de acordo com o titular da Semacc, o projeto será estendido gradativamente a todos os espaços. Pelo menos uma vez por mês, sempre aos domingos, uma feira receberá um artista local.

Diego Silva, cantor local, o primeiro convidado do projeto, disse que se sente honrado em tocar na feira, conhecer outro público e poder mostrar seu trabalho.

“É bem diferente está aqui neste domingo chuvoso, vendo as bancas cheias de clientes, tocar para eles, divulgar meu trabalho. Agradeço ao prefeito David Almeida, por pensar no social, é importante para qualquer trabalhador ver que um gestor pensa nele em todos os aspectos. Agradeço também ao secretário Wanderson Costa, pela oportunidade, trabalhar com a música além de sustento, é amor”, conclui Silva.

O complexo comercial, reinaugurado na última quinta-feira, dia 2, atende a 48 permissionários, gerando cerca de 90 empregos diretos. O espaço não era reformado desde a década de 90 e, agora, conta com boxes mais modernos, pisos novos, novas bancadas, ambiente mais claro e muito salutar.

Paulo dos Santos, permissionário há mais de 20 anos, destacou a importância dessa reforma e ficou feliz em ver a feira lotada de clientes, neste domingo de música ao vivo.

“Nunca teve uma reforma como essa, e estou grato demais, olha aí a feira cheia de clientes visitando, tomando café, e muitos estão comprando aqui minhas verduras. Gratidão a Deus, e aos nossos homens de palavra. Prefeito David Almeida, o senhor é fora da curva!”, brincou o comerciante.

Com informações da Semacc