Prefeito de Borba, Simão Peixoto, foi preso hoje em Manaus por determinação do TJAM

O prefeito de Borba, Simão Peixoto, foi preso preventivamente hoje (3), em Manaus. A ordem foi do desembargador Anselmo Chíxaro, do Tribunal de Justiça do Estado (TJAM), mas o motivo ainda não foi informado. O processo corre em sigilo.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi efetuada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

A PC disse que deu apenas apoio operacional do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O MPAM informou por meio de nota que, por ora, não vai se manifestar sobre o fato, tendo em vista que os autos ainda se encontram em sigilo e a medida cautelar está em cumprimento.

Já a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) disse que Simão já deu entrada no Central de Recebimento e Triagem (CRT), para os procedimentos necessários, e posteriormente será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Manaus ll.

Com informações do g1-AM