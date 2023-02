Prefeito David Almeida destaca grande público durante partida do Manaus Vôlei / Tec Toy

O prefeito de Manaus, David Almeida assistiu ontem (25) ao duelo entre Manaus Vôlei/Tec Toy e Araucária Vôlei-PR, válido pela sexta rodada da primeira fase da Superliga B de Vôlei Masculino, no ginásio Ninemberg Guerra, o ‘Bergão’, localizado no bairro São Jorge. David destacou o crescimento da torcida do time amazonense no decorrer da competição nacional, fato que comprova a veia esportiva existente na cidade de Manaus.

“O Manaus Vôlei vem recebendo um grande apoio da nossa população que abraçou o time e vem comparecendo os jogos. Infelizmente, não saímos com a vitória neste sábado, mas não podemos desanimar. Ainda temos mais partidas e podemos classificar para a fase final. O esporte é uma das ferramentas mais importante de inclusão e vamos seguir incentivando a prática na cidade de Manaus e levando qualidade de vida para a nossa população”, destacou o prefeito.

O diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte (FME), Aurilex Moreira, também exaltou a grande presença de público. “É muito gratificante ver a adesão do cidadão manauara, que abraçou a equipe e tem comparecido para prestigiar as partidas. Foi o terceiro jogo do Manaus Vôlei como mandante, o segundo aqui nesse ginásio, e em todos, não faltou apoio. Queremos cada vez mais ver esse espaço lotado, para que possamos juntos alcançar voos ainda maiores”.

Mesmo com o grande apoio do público presente, o Manaus Vôlei acabou sendo superado pelo vice-líder da competição por 3 sets a 1, com parciais de 17/25, 17/25, 25/23 e 20/25. Com oito pontos somados, o Manaus Vôlei segue vivo na briga pela classificação na segunda divisão nacional, restando duas rodadas para o fim da primeira fase. Para o diretor da FME, João Paulo Janjão, a missão do time é complicada, mas não impossível.

“O público está superando a nossa expectativa. A cada jogo, a torcida abraça mais o time. A derrota dói, mas mesmo com uma forte chuva, o ginásio estava lotado. Ficamos feliz por este lado e vamos lutar para conseguir a classificação. O Manaus subiu da Liga ‘C’ para a ‘B’ e já estamos lutando para conseguir a classificação para a ‘A’. É difícil, mas vamos lutar até o final”, afirmou João.

Para se recuperar na competição, o Manaus Vôlei já volta as quadras na próxima semana. Pela 7ª rodada, o desafio será sábado, 4/3, às 19h, contra o Niterói Vôlei Clube, no Canto do Rio Football Clube, Rio de Janeiro. O retorno ao “Bergão” é dia 8, diante do Aprov Chapecó, novamente com entrada gratuita ao público.

“Hoje faltou detalhes, faltou maturidade para suportar um time adversário com muito volume de jogo, mas serviu de aprendizado. Agora é preparar para o próximo jogo que também será muito difícil”, concluiu o treinador do time, Talmo de Oliveira.

Com informações da Semcom