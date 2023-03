Prefeito cumpre agenda com presidente da República em busca de investimentos para Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, desembarca, na manhã desta terça-feira, 14/3, em Brasília, para cumprir agenda de trabalho que inclui audiência com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em todas as agendas na capital federal, o prefeito busca recursos para ampliar os investimentos em infraestrutura na capital amazonense, em especial para o enfrentamento às fortes chuvas.

O primeiro compromisso, 12h, é na reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Durante o encontro, no qual prefeitos de todas as regiões do país discutirão pautas prioritárias municipais, o prefeito David Almeida terá audiência com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. O presidente da República também estará na reunião da FNP a partir das 13h.

Ao fim do dia, em agenda marcada pelo coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, senador Omar Aziz, o prefeito de Manaus se reúne com o presidente Lula. Na pauta, a busca de recursos federais para ampliar investimentos que solucionam impactos das fortes chuvas, como desassoreamento de igarapés, contenção de grandes erosões (voçorocas) e habitação para famílias que vivem em áreas de risco.

Na comitiva, acompanham o chefe do Executivo municipal o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Sérgio Fontes; o vice-presidente de Habitação e Assuntos Fundiário do Município (Implurb), Renato Queiroz; e o presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE), Arnaldo Grijó.