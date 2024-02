Camila Pitanga, Camila Queiroz, Caio Blat e Murilo Rosa são alguns dos membros do elenco estrelado de “Beleza Fatal”, primeira novela da HBO. O folhetim, ainda sem data de estreia, contará ainda com Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Herson Capri e Marcelo Serrado entre os protagonistas.

Todos esses atores alavancaram suas carreiras na TV Globo e, em algum momento dos últimos anos, deixaram a emissora. Em entrevista, contam a Splash como tem sido a vida e o trabalho fora dos estúdios globais.

Para Camila Pitanga, que interpreta a vilã Lola e tem outros projetos em andamento com a HBO, o momento é de “prosperidade” e “tesão” pelo trabalho. “Eu estou trabalhando em tempo integral. Quando estava num momento de criação e ensaio, estava como uma equilibrista de pratos, trabalhando ao mesmo tempo em duas salas de roteiro. Depois, tive que ficar absolutamente dedicada à novela”, conta.

“Então, essa vida fora da Globo está sendo de muito trabalho, de uma aposta que está me dando muita alegria, de prosperidade. O que eu sinto vibrar dentro de mim é prosperidade, é garra, desejo e tesão. Muito tesão”, comemora Camila Pitanga.

Caio Blat, que além de atuar também está dirigindo alguns capítulos da novela, sente que está “recomeçando” a carreira e desbravando um novo formato com o projeto. “A verdade é que eu sempre tive vida fora da Globo. Em 25 anos na Globo, eu fiz mais de 30 filmes fora da emissora. Fiz mais de 30 peças fora da Globo. Então, eu sempre tive um pé na Globo e um pé fora. Eu sempre fui da TV, do cinema, do teatro, e agora do streaming. Então, eu acho que tem vida em todo lugar e é muito bom estar em um ambiente desses que está começando. A gente se sente desbravador, sente que está abrindo espaço para novas produções, para novos projetos. É muito gostoso.”

Murilo Rosa, que ganhou um Emmy no ano passado por “A Ponte: The Bridge Brasil” (HBO) e também está trabalhando em outros projetos no streaming, diz que o novo cenário é um “prato cheio” para atores, diretores e profissionais do audiovisual. “Eu fiquei como pessoa física 22 anos direto na Globo, fora outros anos. A minha história com a Globo é muito bonita e vai continuar em outros momentos. Agora é outro modelo, outro momento muito interessante, porque você tem as antigas oportunidades que são as TVs abertas, cada uma sempre nas suas limitações, e também essas novas plataformas, que estão se entendendo e conhecendo ainda essa fatia do mercado.”

Camila Queiroz, que acaba de estrelar a novela da Globo “Amor Perfeito” e engatou séries e realities na Netflix, vê o streaming como uma “grande oportunidade” para artistas brasileiros. “Existe mercado para todo mundo. Hoje, a gente vê grandes nomes do Brasil ganhando o mundo lá fora porque o streaming também leva nosso trabalho para fora. É uma oportunidade para nós, enquanto atores, poder divulgar o nosso trabalho fora do país também.”

HBO investe pesado em primeira novela

Apesar de enfrentar alguns percalços ao longo da produção, a HBO estabeleceu um elenco forte e buscou talentos antigos e em ascensão para completar a equipe. O autor, Raphael Montes, responsável por “Bom Dia, Verônica” (Netflix), em parceria com Ilana Casoy. A dupla também está por trás da trilogia “A Menina que Matou Os Pais” (Prime Video), que conta a história de Suzane von Richthofen. A diretora é Maria de Médicis, parceira recorrente de Dennis Carvalho, com quem trabalhou em novelas como “Paraíso Tropical” (2007) e Segundo Sol” (2018).

A novela está sendo rodada em um grande estúdio em Osasco (SP), com 1.130 m² de área construída — o local é chamado pela equipe de “Projasco”. Uma equipe de cerca de 350 pessoas trabalha diariamente na produção da novela, rodada na maior parte do tempo em uma antiga fábrica na cidade, mas ambientada no Rio de Janeiro. Para tanto, grandes telões de LED do lado de fora dos “quartos” fazem com que as janelas mostrem paisagens cariocas, e não as paredes do galpão.

Com informações do Splash / Uol