Potássio do Brasil apresenta Projeto Potássio Autazes à nova gestão do Governo Federal

O presidente da Potássio do Brasil, Adriano Espeschit esteve em Brasília para cumprir agenda no Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para apresentar o Projeto Potássio Autazes à nova gestão do Governo Federal. Na sexta-feira (3), o compromisso foi marcado para São Paulo onde o Chairman da Brazil Potash, Stan Bharti foi recebido pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que também conheceu o Projeto Potássio Autazes apresentado por Stan, Adriano e outros membros do Conselho de Administração da Empresa.

Em Brasília a apresentação do Projeto aconteceu diretamente ao ministro da Agricultura e Pecuária (MAPA), Carlos Fávaro e sua equipe técnica e o ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira.

No encontro com o vice-presidente Geraldo Alkmin em São Paulo, lembrou o foco do presidente Lula e afirmou que “o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de alimento, proteína animal, proteína vegetal, fibras, e precisamos fortalecer a indústria, especialmente a indústria de fertilizantes”. O Chairman da Potássio do Brasil, Stan Bharti, agradeceu ao vice-presidente pela oportunidade de poder apresentar o Projeto Potássio Autazes ao Governo Federal e afirmou estar animado com as perspectivas de contribuir para o Brasil tornar-se autossuficiente na produção de Potássio. Alckmin também foi convidado pelo presidente da Potássio do Brasil, Adriano Espeschit, para conhecer de perto o município de Autazes, no Estado do Amazonas, onde será implantado o Projeto Potássio Autazes.

Recentemente, a mídia nacional divulgou que Geraldo Alckmin assumirá a presidência do Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas (Confert), após decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é fortalecer a indústria nacional de fertilizantes e reduzir a dependência do Brasil do exterior.

Sobre o projeto

A Potássio do Brasil segue levando ao conhecimento das autoridades o Projeto Potássio Autazes que vai impulsionar, com sustentabilidade, a cadeia de fertilizantes no Brasil e a segurança alimentar do país e do mundo. O Projeto Potássio Autazes utilizará a engenharia sustentável para produzir o Cloreto de Potássio, um importante fertilizante para o agronegócio brasileiro que será extraído do subsolo do município de Autazes (AM), a 112 km de Manaus, sem causar danos ao solo e a outros recursos naturais da região.

O empreendimento, que atualmente está em fase de licenciamento ambiental, tem vida útil estimada em mais de 23 anos e colocará o estado do Amazonas no ranking de maior produtor do fertilizante no Brasil. Quando atingir a produção anual média de 2,4 milhões de toneladas de Cloreto de Potássio, a oferta deste insumo corresponderá a cerca de 20% do volume consumido no Brasil.

