Pós-pago da TIM terá assinatura do Amazon Prime inclusa na oferta

A TIM evolui seu acordo com a Amazon e, a partir de agora, inclui todos os benefícios da assinatura Amazon Prime no plano TIM Black 20GB, que custa por R$114,99 mensais. Os clientes terão, sem qualquer cobrança adicional por 12 meses, frete grátis e rápido para todo Brasil na Amazon.com.br, sem valor mínimo de compra, além de acesso aos conteúdos de entretenimento – como streaming de filmes e séries no Prime Video, músicas e podcasts sem anúncio no Amazon Music Prime, jogos e uma inscrição mensal gratuita na Twitch.TV com Prime Gaming e um catálogo rotativo de ebooks e revistas com Prime Reading.

A novidade chega depois do lançamento, em julho, do Prime Video Versão Celular para os planos pré-pagos, uma iniciativa inédita no segmento. O CMO da TIM, Paulo Esperandio, destaca a estratégia da empresa de agregar conteúdos relevantes nas ofertas: “começamos com o acordo no pré-pago e, agora, chegamos ao pós-pago, ampliando ainda mais a gama de entretenimento do TIM Black. Já oferecíamos diversos conteúdos para os clientes desse segmento e, agora com a Amazon, entregaremos ainda mais filmes, séries, música e leitura, além de todos os benefícios para compras online. Sabemos que os brasileiros usam seus smartphones para se divertir e resolver sua vida e queremos que tenham tudo o que precisam na palma da mão, sem precisar contratar diferentes serviços e gastar mais”, explica o executivo.

Além dos benefícios Amazon Prime, o TIM Black 20GB conta com internet acumulado, ou seja, a internet que o cliente não usar acumula para o mês seguinte. Além de navegação ilimitada em redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) e no WhatsApp, assinatura do Deezer Premium inclusa e ligações ilimitadas, tudo por R$ 114,99 mensais.

*Com assessoria