James Magnussen, bicampeão mundial nos 100m livre e prata nas Olimpíadas de Londres 2012, anunciou que vai participar dos Enhanced Games, evento em que o doping é permitido, pelo equivalente a cerca de R$ 4.780.000

Bicampeão dos 100m livre no Mundial de Xangai 2011 e no de Barcelona 2013 e medalha de prata nas Olimpíadas de Londres 2012, o nadador australiano James Magnussen se aposentou em 2019, mas aceitou voltar às piscinas de uma forma pouco ortodoxa. Ele anunciou que vai participar dos Enhanced Games, ou jogos aprimorados, em tradução livre, uma competição que permite que os atletas compitam dopados. Em vídeo publicado no Instagram, Magnussen confirma que vai buscar o recorde mundial dos 50m livre, que pertence ao brasileiro Cesar Cielo desde 2009, e ainda receber um milhão de dólares, o equivalente a cerca de R$ 4.780.000, pelo conseguir realizar o feito. E vai encarar o desafio usando todos os suplementos e medicamentos proibidos e não proibidos que puderem ajudá-lo.

Quero abordar isso da maneira certa. Quero ir para os Estados Unidos, tomar os suplementos certos. Não sei muito sobre esse mundo, então quero investigar, ter a equipe certa atrás de mim. Gostaria de documentar isso em vídeo. Mostrar como isso pode ser feito de forma segura e adequada e criar um atleta que nunca vimos antes – disse o nadador de 32 anos.

Os Enhanced Games ainda não têm data certa para acontecer, mas seu criador, o empresário australiano Aron D’Souza, pretende que seja ainda em 2024. A competição não seguirá as determinações da Agência Mundial Antidoping (WADA), o que está gerando controvérsias. Os atletas não são obrigados ao uso de doping, mas não haverá testes nem questionamentos. O uso de substâncias proibidas, portanto, é livre. A intenção é abarcar cinco modalidades: atletismo, natação, levantamento de peso, ginástica artística e esportes de combate.

Com informações do ge