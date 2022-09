Ponte metálica vai substituir estrutura que desabou na BR-319

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou nesta quinta-feira (29) que trabalha em parceria com o Exército Brasileiro para o lançamento de uma ponte metálica no KM 23,11 da BR-319/AM, próximo ao município de Careiro da Várzea. O objetivo é restabelecer o tráfego no local o mais rápido possível. A autarquia já possui empresa contratada e mobilizada para execução dos desvios.

O tráfego de veículos permanece interditado devido a ocorrência na estrutura da ponte sobre o rio Curuçá.

Na quinta-feira, a ponte localizada sobre o rio Curuçá, na região, desabou. Segundo o governo do estado, o acidente deixou três mortos e 14 feridos. O tráfego na área foi interrompido após o acidente e segue paralisado.

