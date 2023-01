Polo Industrial produz 1,4 milhão de motos em um ano com melhor resultado desde 2014

Produção cresceu 18,2% em 2022, na comparação com o ano anterior. Abraciclo prevê crescimento de 9,7% da produção em 2023.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 1,41 milhão de motocicletas em 2022. É o melhor resultado desde 2014, segundo Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), que divulgou o balanço hoje (17).

No ano passado, as fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 1.413.222 unidades. O levantamento da Abraciclo revela que o volume é 18,2% superior ao registrado em 2021, quando foram produzidas 1.195.149 motocicletas.

O número também representa o melhor resultado para o segmento desde 2014, ano em que as fabricantes produziram 1.517.662 unidades.

Na avaliação do presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, os dados comprovam a retomada de crescimento após o segmento enfrentar um primeiro bimestre desafiador devido à pandemia da Covid-19 que voltou a atingir a cidade de Manaus.

“Depois disso, o ritmo de produção cresceu mês a mês para atender ao consumidor que passou a utilizar a motocicleta como instrumento de trabalho, evitar a aglomeração no transporte público ou ter maior agilidade e mobilidade nos centros urbanos”, explicou.

Para este ano, a Abraciclo prevê um crescimento de 9,7% da produção de motocicletas.

