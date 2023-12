O Super Terminais, considerado o mais eficiente terminal privativo no Polo Industrial de Manaus e o único porto do Brasil com operações sustentáveis, fechou parceria com a Norcoast, uma joint venture fifty-fifty entre a alemã Hapag-Lloyd e a brasileira Norsul, para receber com exclusividade os navios da companhia em Manaus (AM).

A Norcoast vai operar uma nova opção para transporte marítimo em contêineres ao longo da costa brasileira e da bacia amazônica, atendendo os principais portos e regiões metropolitanas do país.

A expectativa é que a partir do início de 2024 a empresa passe a escoar, contando com a expertise do Super Terminais, a produção de eletroeletrônicos, duas rodas, plástico e químico da Região Norte para o Brasil por meio de quatro navios de 3,5 mil TEUS (unidade de container de 20 pés).

Com informações da assessoria