Polícias batem recorde de apreensão de drogas e tiram de circulação mais de 20 toneladas

De janeiro até agosto, as forças de Segurança Pública do Amazonas apreenderam 20,5 toneladas de entorpecentes durante operações de combate ao tráfico de drogas no estado. O volume é recorde para o período e representa um crescimento de 3% na comparação com o ano passado, conforme dados preliminares da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Os números refletem a produtividade da Polícia Militar, Polícia Civil e SSP-AM, que possui uma unidade operacional dedicada às operações. A maior parte das apreensões ocorreu no interior do estado, onde houve reforço de operações policiais como a Fronteira mais Segura, além de investimentos em novas estruturas para operações fluviais, como a Base Arpão, a implantação da frota de lanchas blindadas, além de mais armamentos.

“As grandes apreensões vêm dos nossos rios. O Amazonas faz fronteira com os principais produtores de entorpecentes que são Colômbia e Peru, e nós, há mais ou menos seis anos, estamos combatendo diretamente essa entrada da droga aqui. É preciso que a gente tenha uma ideia do que é o mundo do tráfico no Amazonas porque é uma forma de ‘trabalhar’ muito diferente”, explicou a diretora do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Amazonas, delegada Tamara Cunha.

Conforme a diretora do Denarc, o foco das equipes na capital é combater o chamado “tráfico doméstico”, alimentado pela produção que vem de fora.

“O dinheiro oriundo do tráfico de drogas fortalece as organizações criminosas com a compra de armas, com o recrutamento de pessoas, então todo esse trabalho que é muito mais complexo o Denarc atua. É justamente na repressão dessas grandes quantidades, grandes carregamentos, que o Denarc tem logrado êxito”, disse a delegada Tamara Cunha.