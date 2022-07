Policiais militares de Tabatinga e Benjamin Constant recebem novos armamentos

Policiais militares dos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant (a 1.108 e 1.121 quilômetros de Manaus, respectivamente) receberam, nesta quinta-feira (21/07), novos armamentos para reforçar as ações de policiamento ostensivo de combate à criminalidade e ao narcotráfico na região.

A entrega dos equipamentos foi realizada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Vinícius Almeida; e pelo comandante do Comando de Policiamento do Interior (CPI), coronel Carliomar Brandão.

Durante a viagem aos dois municípios, o comandante-geral participou de formaturas com as tropas, conversou sobre o andamento dos trabalhos da instituição e entregou munições, fuzis e pistolas nove milímetros.

“Temos uma tropa aguerrida, que tem feito um trabalho incrível, e precisava de suporte. Por isso, estamos trazendo esses armamentos novos para atender à necessidade dos policiais no combate ao narcotráfico na região”, afirmou Vinícius Almeida.

Os policiais militares do interior também farão uso das pistolas beretta nove milímetros, assim como os da capital.

O comandante-geral da PMAM informou que todos irão passar por treinamentos de tiros antes de iniciarem o manuseio do novo armamento. Segundo ele, uma equipe se deslocará de Manaus até às duas cidades do Alto Solimões para realizar a capacitação.

“Estamos dando melhores condições de trabalho à tropa e esperamos, no menor prazo possível, fazer a transição para as pistolas 9mm nessas localidades”, comentou.

Durante a viagem, o comandante-geral também fez uma visita de cortesia ao prefeito de Benjamim Constant, David Bermeguy. Participaram do encontro o coronel Carliomar Brandão, o comandante de Tabatinga, tenente-coronel Cavalcante; e o comandante do 1° CPM/8° BPM, tenente Gamenha.