Polícia prende trio envolvido em latrocínio de segurança ocorrido na Raiz

Cleuton de Lima Sousa Leite, de idade não revelada; Leonardo Rafael Iturbe Gomez, 21, e Luís Talison Costa Mello, 25, foram presos nesta quinta-feira (9) pelo latrocínio do segurança Floro Castelo Branco de Alencar Neto, que tinha 45 anos.

O crime ocorreu na manhã da última quarta-feira (8), na rua Ruy Gama e Silva, no bairro Raiz, zona Sul de Manaus. Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois assaltantes em uma motocicleta abordam três vítimas que estavam sentadas na esquina e levam os celulares delas.

Os assaltantes chegam a abordar uma mulher que vinha descendo a rua e furtam o seu aparelho celular. Ao perceber a ação criminosa, Floro atirou contra os criminosos, que revidaram. O segurança foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local.

“A equipe da DRF conseguiu chegar até a motocicleta que estava sendo alugada para Leonardo, vulgo “Veneza”, e através dele nós conseguimos chegar no Luís Talison, indivíduo que atirou. O Talison falou que pegou essa 9mm do Cleuton, que teve participação nesse fato no momento em que ele emprestou e ia receber o dinheiro dos roubos dos celulares”, explicou o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (DERFD).

Em depoimento, Luis Talison afirmou que não era a primeira vez que cometia roubos na região, mas não tinha a intenção de matar a vítima e disse que atirou somente porque o segurança efetuou os primeiros disparos.

Os três também contaram que os celulares roubados foram vendidos para camelôs no Centro de Manaus por R$ 900. Ainda de acordo com o delegado, Luís Talison já havia sido preso por roubo majorado, Cleuton por tráfico de entorpecentes e Leonardo foi detido em 2021 com meia tonelada de drogas.

No momento da prisão, Cleuton estava em posse de uma grande quantidade de entorpecentes e foi flagranteado por tráfico de drogas. Todos irão responder pelo crime de latrocínio e ficarão à disposição da Justiça.