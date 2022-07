Polícia Militar realiza operação Inquietação na zona norte e pede apoio da população

Com barreiras policiais, agentes fiscalizam veículos para suprimir ações criminosas e verificar a regularização dos veículos; PM pede que população faça denúncias

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) iniciou na tarde de hoje (25), por meio do Batalhão da Polícia Trânsito (BPTran), mais uma etapa da operação Inquietação, na avenida Nathan Xavier, zona norte de Manaus, com a fiscalização de veículos que passam pela via.

A operação segue até a madrugada de terça-feira (26), com agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot/Detran-AM). Além dos policiais do BPTran, também estiveram na operação agentes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), da Força Tática e do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Comandante da operação, o tenente do BPTran Carlos de Souza explica como serão realizadas as abordagens.

“A operação está sendo realizada de uma forma sucinta, dentro dos locais tem um padrão de abordagem, onde temos dois batedores, abordagem sendo feita de acordo com a vistoria do veículo de uma forma minuciosa para verificar tanto a procedência do veículo, como a situação do condutor”, explicou o comandante.

Com uma barreira de trânsito, agentes do Batalhão da Polícia de Trânsito iniciaram a operação com o objetivo de coibir atividades criminosas e fiscalizar a regularização dos veículos que trafegam no local. O motoboy Francisco Pereira estava a caminho do trabalho e foi um dos condutores fiscalizados.

“Para a gente é uma segurança maior. E a gente está fazendo o trabalho deles, entrando na lei da regularização, tudo legalizado, direito, que é para reduzir os que estão incorretos por aí”, afirmou o entregador.

Veículos e condutores com situação irregular são encaminhados à delegacia e ao parqueamento do Detran. “Em situações de veículo adulterado, droga, armamento, todas essas ocorrências vão para delegacia. Em situações de veículos em atraso, sem habilitação, é feita a notificação e é deslocado ao parqueamento”, completou o comandante da operação.

Denúncias

A população pode colaborar com o trabalho da Polícia Militar, ao saber ou ser vítima de ações criminosas, denunciando por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.