Polícia investiga se atirador do Espírito Santo agiu sozinho, diz Casagrande

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse neste domingo (27.nov.2022) que a Polícia Civil investiga se o atirador que matou 4 pessoas ao atacar duas escolas em Aracruz agiu sozinho. De acordo com o chefe do Executivo capixaba, investiga-se também como o adolescente desenvolveu habilidades com armas e com direção de veículos.

“Ele disse que agiu sozinho, mas isso não é suficiente para a polícia. A polícia vai de fato fazer toda a investigação técnica”, disse o governador a jornalistas durante velório de uma das vítimas do crime.

O atirador de 16 anos usou armas do pai, um tenente da Polícia Militar do Estado. Ele também utilizou o carro da família para ir até ao local do crime. Por lei, adolescentes não podem dirigir. Os agentes investigam se o pai do garoto o ensinou a manusear os armamentos e a conduzir veículos.

“A PM está, sim, no processo de investigação e a Polícia Civil que vai dizer se de fato teve cumplicidade”, afirmou o governador.

Na casa do atirador, foram encontrados objetos com símbolos nazistas. O computador e o celular dele também foram apreendidos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, a ação do adolescente teria sido planejada por 2 anos.

“A investigação é que vai dizer como ele com 16 anos tinha tanta habilidade com armas. E como ele conseguiu carregar e recarregar. Então é um processo de investigação onde nós temos acesso ao seu telefone e aos seus computadores e aos interrogatórios. Talvez ele tivesse algum vínculo com algum grupo de fora neonazista, neofascista. A investigação é que vai dizer”, disse Casagrande.

O atirador responderá por homicídio qualificado por motivo fútil. Casagrande decretou luto oficial de 3 dias no Estado “em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis”. As aulas na rede municipal de ensino também foram suspensas.

Entenda o caso

Por volta das 9h30 desta 6ª feira (25.nov), um homem não identificado entrou na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti, em Aracruz (ES), e disparou na sala de professores, deixando 2 docentes mortos e 9 feridos.

Depois, pegou um carro na cor dourada com a placa coberta e se dirigiu ao colégio particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde matou um aluno e deixou outras duas pessoas feridas. Inicialmente, o governador Renato Casagrande havia informado que o 2º ataque teria sido realizado na escola Darwin –também em Aracruz–, mas corrigiu a informação posteriormente.

As instituições de ensino ficam no bairro de Coqueiral, a 22 km do centro de Aracruz. Já a cidade fica a 85,4 km da capital do Estado, Vitória.

Segundo o secretário de segurança do Espírito Santo, coronel Márcio Celante, as informações sugerem que o atirador agiu sozinho. Ele estava vestido com uma roupa camuflada e o rosto coberto na hora do crime. O homem entrou na escola estadual, depois de arrombar um cadeado, e usou uma pistola semiautomática para cometer os crimes.

*Com informações de Poder 360