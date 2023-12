Dono da página, Raphael Souza, deu depoimento à polícia; outras plataformas que compartilharam a notícia falsa também estão sendo ouvidas

A página Choquei está sendo investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais por suspeita de indução ao suicídio após a morte da jovem Jéssica Canedo, vítima de uma fake news sobre um suposto relacionamento amoroso com o influenciador Whindersson Nunes. As autoridades pediram a quebra de sigilo das páginas do veículo nas redes sociais.

“Para dar prosseguimento à investigação, que avalia o crime doloso de indução ao suicídio, estamos aguardando a aprovação do pedido de quebra de sigilo das contas das contas do veículo nas redes sociais. Também estamos avaliando quem serão as próximas pessoas interrogadas”, afirmou o delegado Felipe Monteiro, responsável pelo inquérito, ao jornal O Globo.

Ao jornal, o delegado confirmou que a polícia aguarda a liberação para examinar os perfis, diante da possibilidade de condenação dos envolvidos pelo crime de indução ao suicídio.

“A família, por meio do advogado, também tem interesse em instaurar um inquérito por crime contra a honra, que só pode ser solicitado pela família ou pela própria vítima. No entanto, ainda não recebemos uma ação efetiva dos familiares”, disse Monteiro.

Relembre o caso

Jéssica Vitória Canedo teve supostas conversas com Whindersson Nunes divulgadas nas redes sociais e morreu no dia 22, aos 22 anos. A informação foi confirmada por amigas e pela própria mãe da moça.

No perfil de Ines Oliveira, mãe de Jéssica, foi publicada uma nota de falecimento. “É com pesar que informamos que nessa manhã do dia 22/12 a Jéssica não resistiu a depressão e tanto ódio e veio a óbito. Será velada hoje e o enterro será amanhã”.

Na semana anterior à morte, supostas conversas de Jéssica com o humorista caíram nas redes. Na época, a moça afirmou que não se tratava de uma conversa real. Com a repercussão da divulgação dos prints, a moça começou a receber ataques nas redes.

A mãe de Jéssica chegou a publicar um vídeo pedindo que parassem com os ataques, pois a filha estava passando por problemas e sofria de depressão. Segundo ela, Jéssica havia tentado tirar sua vida algumas vezes.

Em último comunicado, Jéssica chegou a afirmar que era vítima. Segundo ela, as montagens foram feitas para prejudicá-la. “O problema é que vocês estão passando completamente dos limites e por algo que eu não fiz. Toda essa palhaçada envolvendo meu nome e do Whindersson não passa de uma brincadeira muito sem graça. Ficou bem óbvio que o intuito é me ridicularizar, da mesma forma que já tentaram outras vezes”, lamentou.

Na quinta-feira (28), Raphael Souza, dono da página Choquei, deu depoimento à polícia e usou o perfil para divulgar uma nota de esclarecimento. Na publicação, admitiu ter replicado um conteúdo falso sobre o suposto affair e lamentou a morte da jovem.

“O perfil lamenta a morte e se solidariza com a família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito ao trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até esse momento”, escreveu. “A Choquei está à disposição para contribuir com órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online. Reiteramos nossa solidariedade e total apoio à família de Jéssica Vitória Canedo”.

Com informações do Terra