Polícia identifica ossada encontrada perto do Palácio do Planalto

A ossada encontrada nas proximidades do Palácio do Planalto, em Brasília, na última quinta-feira (9), foi identificada nesta segunda-feira (13) pela Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo a corporação, o corpo é de Hermano Caetano Ferreira, que tinha 54 anos.

Os restos mortais, que estavam em estado avançado de decomposição, foram encontrados por servidores do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), durante um treinamento de rotina. De acordo os agentes, a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar no local, os militares fizeram o isolamento da área e encaminharam o corpo ao Instituto de Criminalística.

Segundo a instituição, a ossada tinha o crânio e os braços separados do corpo. Ao lado dela, havia um telefone celular e um anel. Em nota, a 5ª Delegacia de Polícia Civil (Área Central) informou que o homem estava desaparecido desde o início do ano, e as investigações sobre o caso continuam.

