PL sobre empresa de transporte apontar ‘pontos cegos’ tem parecer favorável na CMM

Segundo o vereador, é necessário proporcionar maior segurança aos ciclistas e motociclistas do município

Entrou em discussão e votação na manhã de hoje (24), o parecer favorável da 8ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade, ao Projeto de Lei (PL) 154/2022, de autoria do vereador Marcio Tavares (Republicanos), que institui a obrigatoriedade de implantação de adesivo para indicar a localização do ponto cego nos veículos de transporte público aos ciclistas e motociclistas no município de Manaus.

Segundo o parlamentar, é necessário proporcionar maior segurança aos ciclistas e motociclistas do município. O objetivo do Projeto de Lei é chamar atenção para área dos ônibus em que há pouca visibilidade, desta forma evitando acidentes. Na proposta, o vereador cita que os adesivos terão a seguinte mensagem: “CUIDADO! PONTO CEGO”.

“O ponto cego é aquele que impede o motorista do automóvel de ver outros carros que estão ao lado ou atrás dele no trânsito. Assim, a partir do banco do condutor, por um espaço de quatro metros, quem está ao volante não enxerga motocicletas e nem bicicleta que estejam trafegando em ambos os lados”, explicou Marcio Tavares.

