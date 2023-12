PL de João Carlos sobre prevenção à automutilação entre jovens avança na CMM

Medida propõe fortalecer a saúde mental entre crianças e adolescentes

No intuito de fortalecer a promoção da saúde mental, avançou ontem (4), Projeto de Lei de autoria do vereador João Carlos (Republicanos) que pretende instituir o mês de outubro como o “Mês de Prevenção, Conscientização e Combate à Automutilação” entre crianças e adolescentes.

Após votação favorável ao parecer da 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, o PL seguiu para 2ª discussão na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A matéria propõe a implementação de medidas eficazes para lidar com o problema, refletindo um compromisso com o bem-estar da juventude local.

“A automutilação entre crianças e adolescentes é uma preocupação crescente, e a proposição desse mês evidencia a disposição da administração municipal em abordar questões de saúde mental de forma aberta e efetiva”, explicou o parlamentar.

Educação

O autor do projeto acredita que a educação desempenha um papel central, fornecendo informações sobre saúde mental, emoções e recursos de apoio.

“Fomentar ambientes abertos para diálogo é essencial. Promover conversas honestas sobre emoções e bem-estar, tanto em casa quanto nas escolas, cria um espaço onde os jovens se sentem confortáveis para expressar suas angústias. Além disso, é vital combater o estigma associado à saúde mental, incentivando uma cultura que valorize o autocuidado”, complementou João Carlos.

Com informações da CMM