PL de Jacqueline que institui Semana de Prevenção da Tuberculose segue para sanção

Programação será instituída em março com atividades desenvolvidas por órgãos de saúde, cultura e educação

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou ontem (6), o Projeto de Lei n° 203/2023 da vereadora Professora Jacqueline (União Brasil), que propõe a instituição da Semana Municipal da Conscientização e Prevenção da Tuberculose nas escolas municipais. O PL foi aprovado em 2ª discussão e segue à sanção do prefeito de Manaus.

A data será realizada anualmente na semana do dia 24 de março. O período tem o objetivo de conscientizar e informar os alunos sobre a doença, destacando a importância da identificação precoce da tuberculose. A programação será desenvolvida pelo município em colaboração com órgãos de saúde, cultura e educação.

Tuberculose

De acordo com Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o estado enfrentou um crescimento preocupante nos casos de tuberculose. Manaus lidera as estatísticas, registrando 71,78% dos casos. Em 2022, 1.644 casos foram registrados, representando um aumento em relação ao ano anterior, quando houve 1.560 casos.

A tuberculose é transmitida através do ar, podendo ser causada pela bactéria denominada Mycobacterium tuberculosis, conhecida também como bacilo de Koch que possui evolução lenta. A doença pode levar semanas, meses e até anos para desenvolver os primeiros sintomas.

Com informações da assessoria