PL de George Lins sugere campanha nas unidades de ensino para prevenir atentados em escolas

Após uma série de ataques de violência registrados em unidades de ensino pelo Brasil, inclusive no Amazonas, o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) protocolou na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) um Projeto de Lei que propõe a Campanha Escola Mais Segura nas unidades de ensino do Estado.

A propositura, apresentada na terça-feira (11/04), sugere que as escolas amazonenses promovam debates entre educadores, pais ou responsáveis e estudantes a respeito de políticas de prevenção ao uso de drogas, atentados em escolas, pedofilia, suicídio e bullying. Segundo o deputado, a ideia é que os estudantes tenham palestras, fóruns e seminários nas escolas para tratar das temáticas.

“Com o auxílio de profissionais da pedagogia, assistência social e psicologia, nós devemos traçar ações para promover o amplo debate entre a comunidade escolar para criar uma cultura positiva dentro das salas de aula. Esse nosso projeto visa conscientizar a todos sobre a importância da prevenção ao uso de drogas, atentados em escolas, pedofilia, suicídio e bullying entre os alunos”, destacou Dr. George.